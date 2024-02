Kann Eberl die Bayern? Ex-RB-Vertrauter mit klarer Meinung

IMAGO/RHR-FOTO

Max Eberl (vorne) arbeitete bei RB Leipzig mit Rouven Schröder erfolgreich zusammen

Ende September wurde Max Eberl als Sport-Geschäftsführer bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig freigestellt. Zuvor hatte er dort auch mit Rouven Schröder zusammengearbeitet, den Eberl im April 2023 als Sportdirektor installiert hatte. Dieser äußerte sich nun zu dem bevorstehenden Eberl-Engagement beim FC Bayern.

Am kommenden Montag soll Max Eberl zum neuen Sportvorstand bei den Münchnern berufen werden. Der Aufsichtsrat des FC Bayern muss hierzu noch seine Zustimmung geben.

"Wir sind ein Fußballklub, und da steht der Sport in vorderster Reihe, erste Priorität, und dafür sollten wir auch im Vorstand einen haben, der für den Sport verantwortlich ist", hatte FCB-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Hainer dazu verlautbaren lassen.

Dass Max Eberl für den vakanten Sportvorstand-Posten beim FC Bayern eine passende Wahl ist, daran hegt sein ehemaliger Vertrauter bei RB Leipzig, Rouven Schröder, keinerlei Zweifel. "Ich mache mir keine Gedanken, dass er es nicht schafft", gab Schröder bei "Sky" am Sonntag zu verstehen.

Der RB-Sportdirektor skizzierte, was den ehemaligen Bundesliga-Profi und langjährigen Gladbach-Geschäftsführer Max Eberl für den deutschen Rekordmeister qualifiziere: "Max hat so viel Erfahrung und auch Empathie, er hat so viel Power und kann die Leute begeistern und mitnehmen. Ich glaube, das Wort "mitnehmen" wird ein großes Thema auch für ihn sein", so Schröder in der TV-Sendung "Sky 90".

Schröder: FC Bayern noch mal ein anderer Schritt als RB Leipzig

Der Leipziger Manager fügte hinzu: "Ich glaube, Max ist der Richtige, der auch etwas ausstrahlen kann, auch eine gewisse Wärme. Es ist klar, dass es auch für ihn noch einmal an anderer Schritt sein wird als RB Leipzig. Bayern München ist der größte Verein in Deutschland. Auch das Mediale wird dazu kommen, die Erwartungshaltung wird groß sein."

Rund um den FC Bayern wurde in den vergangenen Tagen und Wochen bereits munter darüber spekuliert, wie die Konstellation mit Max Eberl als neuem Sportvorstand und Christoph Freund als bereits installiertem Sportdirektor an der Säbener Straße funktionieren wird.

Auch hierzu hat Schröder eine klare Meinung: "Ich mache mir gar keine Gedanken zum Thema Max Eberl und Christoph Freund. Beide wollen Erfolg. Die Rangordnung ist klar. Beide werden wissen, dass sie sich brauchen. Es wird interessant sein, wie das Team sich dann auch zusammenfügt."

Max Eberl hatte insgesamt knapp 14 Jahre lang als Funktionär bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet, ehe er im letzten Jahr bis Ende September für RB Leipzig tätig war.