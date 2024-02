Hradecky spricht über Alonso-Gerüchte

IMAGO/CB

Hradecky (re.) würde gern mit Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen weitermachen

Als hochgeschätzter ehemaliger Spieler des FC Bayern und des FC Liverpool sowie noch viel mehr bewunderter Trainer des Überfliegerteams Bayer Leverkusen gilt Xabi Alonso als ganz heißer Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel bei den Münchnern und Jürgen Klopp bei den Reds. Doch wie sehen eigentlich die Werkself-Profis die Gerüchte um den Erfolgscoach? Lukas Hradecky jedenfalls bleibt gelassen und will von möglichen Abmachungen nichts wissen.

Die Spekulationen darum, dass Xabi Alonso ab dem Sommer möglicherweise den FC Bayern oder den FC Liverpool trainieren könnte, haben für Leverkusens Keeper Lukas Hradecky derzeit keine Relevanz.

"In der Mannschaft beschäftigen wir uns nicht damit. Wir wissen, dass er Interesse weckt, es wäre ja auch komisch, wenn nicht", sagte der Torwart der Werkself, die die Tabelle der Fußball-Bundesliga mit acht Punkten Vorsprung anführt, gegenüber dem "kicker" und fügte an: "Ich gönne ihm alles."

Auf welchem Weg Alonso, der noch bis 2026 bei Bayer gebunden ist und für den wohl eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro fällig wäre, nach München oder Liverpool wechseln könnte, weiß Hradecky jedoch nicht. "Ich kenne keine Vertragsdetails oder Gentleman’s Agreements mit dem Klub", sagte er.

Der Erfolgstrainer, der Bayer erst im Oktober 2022 übernahm, umkrempelte und in dieser Saison sogar noch ungeschlagen ist, wolle - und das sei "offensichtlich" - "mit uns allen gemeinsam seine Ziele erreichen", so Hradecky weiter.

"Wären froh, wenn es mit Alonso weitergehen würde"

"Er weiß, dass der ganze Verein, jeder einzelne Spieler und Mitarbeiter, alles dafür tun wird, auch alles tun wird nur für ihn. Wer das spürt und ein Typ ist wie Xabi, dem würde ein leichtfertiger Abschied sehr schwerfallen. Davon bin ich überzeugt", setzte der Routinier hinzu.

Vom Fachmagazin gefragt, ob ihn ein Abgang von Alonso überraschen würde, erklärte Hradecky vielsagend: "In diesem Geschäft ist alles möglich. Wir wären total glücklich, wenn es mit ihm hier weitergehen würde über den Sommer hinaus. We will see …"