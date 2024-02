150-Millionen-Euro-Gerücht um Real-Star

IMAGO/Jose Breton

Rodrygo (oben) soll das Interesse von Manchester United geweckt haben

Offiziell verkündet ist noch nichts, der Wechsel von Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid scheint allerdings nur noch Formsache zu sein. Einem Juwel der Königlichen könnte der Deal zum Verhängnis werden.

Für den brasilianischen Offensivspieler Rodrygo blätterte Real Madrid 2019 45 Millionen Euro auf den Tisch, obwohl die Karriere des Südamerikaners noch in den Kinderschuhen steckte.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der spanischen Hauptstadt zeichnete sich allerdings mehr und mehr ab, dass sich die Investitionen auszahlen sollte. In der Saison 2022/23 etablierte sich Rodrygo endgültig in der ersten Elf von Real Madrid, nach mittlerweile 202 Pflichtspielen steht inzwischen die sehr solide Ausbeute von 50 Toren und 39 Vorlagen zu Buche - dennoch könnten sich die Wege bald trennen.

Zwar soll Real grundsätzlich wenig Interesse daran haben, Rodrygo auf den Markt zu stellen. Angesichts des Umstandes, dass Mbappé allerdings einen Platz im Angriff der Madrilenen beanspruchen wird und ob eines kolportierten Mega-Angebots soll man allerdings ins Grübeln kommen. Das berichtet "DefensaCentral".

Demnach hat Manchester United den 23-Jährigen als Transfercoup für den anstehenden Sommer ins Auge gefasst und will all-in gehen, um Real Madrid von einem Wechsel zu überzeugen. Unfassbare 150 Millionen Euro sollen die Red Devils für die Dienste von Rodrygo bieten, heißt es.

Mbappé-Transfer als Startpunkt des Pokers

Befeuert wird das Interesse aus Manchester angeblich von United-Mittelfeldspieler Casemiro, der Rodrygo aus seiner Zeit bei Real sowie der brasilianischen Nationalmannschaft bestens kennt und mächtig die Werbetrommel für seinen jungen Landsmann rühren soll.

Sobald Real offiziell bestätigt, dass Kylian Mbappé nach Spanien wechselt, will man dem Bericht zufolge konkrete Schritte einleiten.