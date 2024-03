Gute Personal-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Leroy Sané steht dem FC Bayern womöglich bald wieder zur Verfügung

Auf den FC Bayern wartet am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League das wichtige Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom. Dort geht es um die womöglich letzte Titelchance des Jahres - und für Thomas Tuchel vielleicht um seinen Job. Dennoch herrscht in München wohl zunehmend Optimismus.

Das liegt laut "Bild" auch daran, dass Leroy Sané wohl rechtzeitig für die zweite Partie gegen den italienischen Traditionsverein fit wird. Der Flügelstürmer hatte wegen Kniebeschwerden zuletzt pausiert und das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg (2:2) verpasst.

Am Sonntag kehrte der Nationalspieler nun ins Mannschaftstraining zurück. Um kurz nach elf Uhr betrat der 28-Jährige als letzter Bayern-Spieler den Platz an der Säbener Straße.

Tuchel hatte die Einheit seiner Mannschaft auf den Geheimplatz verlegt, wo ein blickdichter Vorhang das Team vor Fans und Medienvertretern abschirmt.

Noch ist allerdings nicht sicher, ob Sané am Dienstag gegen Lazio in der Startelf steht. Laut "Bild" soll sich dies erst am Montag nach dem Abschlusstraining klären.

FC Bayern muss Hinspiel-Pleite gegen Lazio drehen

Neben Sané könnte dem Bericht zufolge zudem Serge Gnabry in den Kader zurückkehren. Der Offensivspieler fehlte aufgrund einer Sehnenverletzung im Adduktorenbereich zuletzt ganze zwölf Wochen.

Vergangenen Sonntag stand der 28-Jährige endlich wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Gegen Lazio könnte Gnabry sein erstes Spiel seit der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:5) am 9. Dezember bestreiten.

Für den FC Bayern geht es gegen Lazio um mehr als nur das Weiterkommen. Da man im DFB-Pokal bereits ausgeschieden ist und Bayer Leverkusen in der Bundesliga komplett enteilt ist, bleibt den Münchnern wohl nur in der Königsklasse noch eine Titelchance.

Medienberichten nach wäre im Falle eines Ausscheidens eine sofortige Trennung von Thomas Tuchel denkbar. Zuvor hatte man sich verständigt, dass der Übungsleiter am Ende der Saison seinen Posten räumt.

Das Hinspiel gegen Lazio Rom hatte der FC Bayern mit 0:1 verloren.