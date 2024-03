Trotz Treffer: Kehl nimmt BVB-Star in die Pflicht

IMAGO/Matthias Koch

Karim Adeyemi erzielte in Berlin sein erstes Saisontor

Mit gehöriger Verspätung ist Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund endlich im Kalenderjahr 2024 angekommen. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 bei Union Berlin (Endstand 2:0) war der erste Saisontreffer für den Offensivmann, der beim BVB zumeist nur hinten dran ist. Nach dem Auswärtssieg bei den Eisernen wurde der 22-Jährige gleich in die Pflicht genommen.

Am Samstag nach der Partie überwog bei Cheftrainer Edin Terzic zunächst noch die Erleichterung, dass seinem bis dato formschwachen Youngster am 24. Spieltag endlich das erste Saisontor gelungen war.

"Ich hoffe, das war für ihn jetzt ein Kickstart. Es war sein erster Saisontreffer, kaum vorzustellen, wenn man seine Qualität kennt", sagte der BVB-Coach über den Flügelstürmer, der in der laufenden Bundesliga-Saison nicht nur verletzungsbedingt erst viermal in der Startelf der Schwarz-Gelben stand.

Sportdirektor Sebastian Kehl wählte am Sonntag dann klarere Worte: "Wir sehen großes Potenzial in ihm", stellte der BVB-Macher bei "Sport1" zunächst klar. Kehl machte aber auch kein Geheimnis daraus, dass die Vereinsverantwortlichen insgesamt mit Adeyemis Entwicklung im zweiten BVB-Jahr nicht zufrieden sind.

BVB am nächsten Samstag bei Werder Bremen zu Gast

"Karim kann sich steigern und er muss sich steigern. Auch in seiner persönlichen Entwicklung wird er weiterkommen müssen", so die klare Forderung des 44-Jährigen an den viermaligen deutschen Nationalspieler.

In den vergangenen Monaten wurde Adeyemi nicht nur durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Auch rein sportlich passten die Leistungen des Linksfuß schlichtweg nicht. Er wirkte bisweilen eher wie ein Fremdkörper im Spiel des BVB und bestritt noch kein einziges Bundesliga-Spiel in der laufenden Saison über die vollen 90 Minuten.

Nach immer lauter gewordenen Kritik will der BVB-Star selbst jetzt weitere sportliche Argumente liefern. Vielleicht schon mit dem nächsten Startelf-Einsatz am kommenden Samstag (18:30 Uhr) bei Werder Bremen?