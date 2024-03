EM-Startelf als große Klatsche für die BVB-Stars?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Julian Brandt (2.v.l.) und Mats Hummels (2.v.r.) hoffen auf ein EM-Ticket

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren auffällig viele deutsche Nationalspieler in seinen Reihen versammelt, wollte mit diesem Block sowohl auf Vereinsebene als auch beim DFB-Team für Furore sorgen. Ausgerechnet die anstehende Heim-EM in Deutschland (ab dem 14. Juni 2024) könnte nun aber zu einem echten Nominierungs-Debakel für die BVB-Stars werden.

Die Liste an potenziellen EM-Fahrern, die aktuell in Schwarz-Gelb auflaufen, ist lang: Alleine in der Verteidigung haben mit Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Marius Wolf vier Spieler den Anspruch angemeldet, bei der Europameisterschaft im eigenen Land dabei zu sein.

Auch Emre Can, Julian Brandt, Felix Nmecha, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko wollen mit zur WM, selbst Marco Reus und Karim Adeyemi wollen noch auf den Zug aufspringen. Stimmen die Prognosen von "Sport Bild", kommt es bei der Heim-EM allerdings zu der großen Klatsche für die versammelten BVB-Stars.

Mit Mittelstürmer Niclas Füllkrug wird von dem Fachmagazin nämlich derzeit nur ein einziger BVB-Spieler in der vermeintlichen Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gesehen. Alle anderen Dortmund-Spieler finden in der möglichen Anfangsformation, mit der Deutschland gegen Schottland ins EM-Eröffnungsspiel starten könnte, aktuell keine Berücksichtigung.

Mehr noch: Ein Großteil der BVB-Akteure muss sogar in Gänze um sein EM-Ticket zittern, hat er doch nicht einmal beim Tabellenvierten der Bundesliga derzeit einen Stammplatz inne. Das gilt vor allem für Mats Hummels, der erst im letzten Jahr sein Comeback im DFB-Dress feierte, zuletzt unter Edin Terzic in Dortmunder aber nur auf der Ersatzbank Platz nahm.

Kein Platz mehr für Goretzka, Sané und Co.?

Die Startelf von Bundestrainer Nagelsmann für die Heim-EM könnte einige weitere Überraschungen parat haben. Manuel Neuer kehrt laut der "Sport Bild"-Prognose nach über einem Jahr Länderspiel-Pause ins DFB-Tor zurück. Vor ihm bilden Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Joshua Kimmich (FC Bayern) eine Viererkette, die in dieser Konstellation bis heute noch nie zusammengespielt hat.

Das Fünfer-Mittelfeld könnte aus Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (FC Bayern), Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) bestehen, davor vor erwähnt Niclas Füllkrug als einzige Sturmspitze.

Auffällig: In dieser vermeintlichen EM-Startelf fehlen Bayern-Stars wie Leon Goretzka, Leroy Sané oder Thomas Müller ebenso wie jeglicher Spieler von der großen Bundesliga-Überraschung VfB Stuttgart.