Bericht: Werder Bremen vor wichtiger Personalentscheidung

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Michael Zetterer (r.) soll Werder Bremen erhalten bleiben

Michael Zetterer hat sich im Laufe der Saison 2023/2024 den Stammplatz im Tor von Werder Bremen erarbeitet und seither jede Partie von Beginn an gespielt. Mittlerweile gibt es auch klare Tendenzen, was seine weitere Zukunft beim Fußball-Bundesligisten anbelangt.

Mitten in der Hinrunde vollzog Werder-Cheftrainer Ole Werner verletzungsbedingt den Wechsel: Statt Jiri Pavlenka steht seit dem 8. Bundesliga-Spieltag der gebürtige Münchner Michael Zetterer zwischen den Pfosten der Bremer.

Und das durchaus mit Erfolg: In der Zetterer-Tabelle seit dem 8. Spieltag hat Bremen weniger Gegentore kassiert als etwa der FC Bayern, Borussia Dortmund oder RB Leipzig.

Die stabilen Leistungen des Schlussmannes will Werder in den kommenden Wochen honorieren und Zetterer mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten.

"Da sind wir mit seiner Berateragentur verabredet und werden uns zeitnah zusammensetzen", bestätigte Werders Profi-Chef Clemens Fritz gegenüber dem vereinsnahen Portal "Deichstube" die Bestrebungen des Klubs, mit dem 28-jährigen Torwart den aktuell bis 2025 laufenden Vertrag schon frühzeitig zu verlängern.

Zetterer schon mit 17 Saisonspielen für Werder Bremen

Zetterer soll mit seinen Performances in den letzten Monaten längst auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt haben. Laut dem Medienbericht sollen aus dem europäischen Ausland Stade Rennes aus Frankreich, der FC Fulham aus England oder die AS Rom aus Italien am Werder-Keeper interessiert sein.

Dieser fühlt sich laut eigener Aussage in seiner derzeitigen Rolle beim SVW aber total wohl und plant derzeit keine räumliche Veränderung.

Insgesamt steht Zetterer bei Werder Bremen seit 2015 unter Vertrag. Im laufenden Spieljahr steht er vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag ab 18:30 Uhr) schon bei 17 Einsätzen - mehr als in allen anderen Saisons zusammen.