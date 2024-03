Gerücht um Nominierungs-Hammer im DFB-Team dementiert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Ist Jan-Niklas Beste ein Thema für die Nationalmannschaft?

Doch keine überraschende Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim hat zuletzt nach eigenen Angaben keinen Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt.

"Kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab", sagte Beste im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" mit Blick auf die aktuell kursierenden Spekulationen.

Zuvor hatte "Sky" berichtet, Nagelsmann habe mit Beste telefoniert, um mit ihm über die beiden Testspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) zu sprechen.

Ob es bei dem Gespräch bereits eine fixe Einladung für die Partien gegeben hat, blieb in dem Medienbericht zwar offen. Klar soll aber sein, dass sich Nagelsmann über das Telefonat hinausgehend noch weitere Informationen über den Mittelfeldspieler eingeholt hat, der einst beim BVB ausgebildet wurde und seit 2022 in Heidenheim unter Vertrag steht. Beste spielt für den Bundesliga-Aufsteiger eine herausragende Saison. Seine Bilanz in 23 Pflichtspielen: sieben Tore und elf Assists.

"Zu früh" für Debüt in der Nationalmannschaft?

Dennoch hält der 25-Jährige selbst nicht viel davon, bereits jetzt sein DFB-Debüt zu geben - auch mit Blick auf seine Leistung am Samstag bei der 0:1-Pleite Heidenheims in Augsburg.

"Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück. Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh", sagte Beste.

Auch FCH-Erfolgscoach Frank Schmidt reagierte auf die DFB-Gerüchte um Beste. "Warten wir's ab, er spielt eine richtig gute Saison", so der Übungsleiter.

Nagelsmann wird seinen Kader für die Duelle mit Frankreich und den Niederlanden am kommenden Donnerstag offiziell bekanntgeben. Es sind die beiden letzten Länderspiele vor der Heim-EM.