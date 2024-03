Union Berlin "bis auf Weiteres" ohne Haberer

AFP/SID/Tobias SCHWARZ

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss vorerst auf Janik Haberer verzichten

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, fällt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung "bis auf Weiteres" aus. Zu den Umständen der Verletzung machte Union keine Angaben.

Am Freitag beim 0:2 der Berliner beim VfB Stuttgart war Haberer nicht zum Einsatz gekommen. Haberer stand in dieser Saison in 18 Bundesligaspielen auf dem Platz, er kommt auf eine Torvorlage.