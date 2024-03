Top-Talent Rothe lässt Rückkehr zum BVB offen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Tom Rothe ist vom BVB an Holstein Kiel verliehen

Durchaus überraschend hatte Tom Rothe Borussia Dortmund im Sommer verlassen und sich per Leihe bis zum Saisonende dem Zweitligisten Holstein Kiel angeschlossen. Einen Verbleib bei den Norddeutschen schloss das BVB-Talent nun nicht aus.

"Ich bin in Sachen Zukunft sehr entspannt. Im vergangenen Sommer kam der Transfer nach Kiel auch recht spontan. Ich mache mir deshalb überhaupt keine Gedanken", sagte Rothe zu den "Kieler Nachrichten".

Sollte Holstein der Aufstieg gelingen, ist sogar ein längerer Verbleib bei den Störchen denkbar. "Grundsätzlich könnte ich es mir schon vorstellen, auch über den Sommer hinaus in Kiel zu bleiben, sollten alle Gegebenheiten stimmen", merkte Rothe an.

Der 19-Jährige betonte allerdings, dass er sich aktuell nicht mit seiner Zukunft beschäftigt. "Wir werden schon die richtigen Entscheidungen treffen", so der U20-Nationalspieler, der regelmäßig mit den BVB-Verantwortlichen im Austausch steht: "Meistens meldet sich der Trainer in der Länderspielpause. Dortmund schaut sich regelmäßig die Spiele an."

Kehrtwende bei Tom Rothe?

Im Oktober hatte Rothe noch andere Töne angeschlagen. "Ich will zurück zum BVB und dort angreifen", hatte er damals im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" gesagt.

Bis zum Saisonende ist der Youngster noch an Holstein Kiel ausgeliehen, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. In Dortmund ist sein Vertrag noch bis 2026 gültig. Bei Holstein bekommt Rothe die so wichtige Spielpraxis. Unter Trainer Marcel Rapp ist die BVB-Leihgabe gesetzt. In 22 Ligaspielen stand er bereits in der Startelf. Zwei Tore und sieben Assists stehen zu Buche.

Holstein Kiel befindet sich derzeit mitten im Aufstiegskampf. Die Störche befinden sich derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC St. Pauli beträgt fünf Punkte, der Vorsprung auf den HSV ebenfalls.