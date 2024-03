Lieberknecht: Freude auf Bayern "eher gedämpft"

IMAGO/Franziska Gora

Lieberknecht und die Lilien gegen den Rekordmeister

Torsten Lieberknecht will mit Darmstadt 98 gegen den Rekordmeister Bayern München "nicht vor Ehrfurcht" erstarren.

"Im Hinspiel haben wir in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir mutig waren", sagte der Trainer des Aufsteigers vor dem schweren Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga.

Beim FC Bayern hatten die Lilien Ende Oktober trotz Unterzahl bis zum Seitenwechsel die Null gehalten, waren dann aber mit 0:8 unter die Räder gekommen - es war die höchste Niederlage der Darmstädter Bundesliga-Geschichte.

Auf die gleiche Torausbeute kamen die Münchner auch in der Vorwoche beim 8:1 gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05. Kein gutes Omen für das Schlusslicht, das die schlechteste Defensive der Liga stellt und im vergangenen Heimspiel gegen den FC Augsburg (0:6) vor knapp zwei Wochen arg enttäuschte.

"Aufgrund unserer Situation ist diese kindliche Freude, die man hat, wenn man gegen Bayern spielt, bei mir eher gedämpfter", sagte Lieberknecht, der mit seinem Team seit mittlerweile 18 Partien sieglos ist.

Gegen die beste Offensive der Liga sei es nicht sinnvoll, große Kampfansagen zu machen, betonte der 50 Jahre alte Coach: "Meine Jungs sind ordentlich vorbereitet und wissen, dass sie über sich hinauswachsen müssen."