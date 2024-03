Fix! Gladbach vermeldet ersten Sommertransfer

IMAGO/Eibner-Pressefoto / Claudius Rau

Kiels Kapitän Philipp Sander (l.) wechselt im Sommer zu Borussia Mönchengladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht: Philipp Sander wechselt von Zweitligist Holstein Kiel an den Niederrhein.

Den bevorstehenden Wechsel des Holstein-Kapitäns gab Kiels Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann vor dem 2:0-Sieg bei der SV Elversberg am Samstag bekannt. Es sei immer schade, wenn so ein Spieler den Verein verlasse, betonte Wehlmann.

Tatsächlich verbindet Sander eine besondere Beziehung zu den Kieler Störchen. Der 26-Jährige gehört dem Verein seit der A-Jugend an.

Im Sommer 2015 wechselte Sander vom FC Hansa Rostock in Holsteins U19-Mannschaft. 2017 stieg der zentrale Mittelfeldspieler in die zweite Mannschaft auf, nur ein Jahr später gab der beidfüßige Sander seinen Profieinstand in der 2. Bundesliga.

Gladbach-Neuzugang will sich mit Aufstieg verabschieden

In der Saison 2020/21 spielte Sander auf Leihbasis für Drittligist SC Verl. Nach seiner Rückkehr in die Hafenstadt stieg er zum Stammspieler und Kapitän der Kieler Störche auf. In bisher 80 Pflichtspielen für Holstein gelangen dem Leistungsträger vier Tore und zehn Vorlagen.

In der laufenden Zweitliga-Saison hat Sander mit zwei Treffern und zwei Assists in 18 Begegnungen seinen Anteil daran, dass Holstein Kiel auf den erstmaligen Aufstieg in die erste Bundesliga hoffen darf.

Nach 26 Spieltagen belegen die Norddeutschen mit 49 Punkten den zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Sprung ins deutsche Fußball-Oberhaus berechtigen würde. Beim 2:0 (1:0)-Sieg der Kieler in Elversberg am Samstag erzielte Sander in der 49. Spielminute das Tor zum 2:0-Endstand. Die Störche wären der 58. Bundesligist in der 61-jährigen Liga-Historie.

Sander hatte seinen Vertrag in Kiel erst im vergangenen Sommer vorzeitig bis 2027 verlängert. Das Arbeitspapier enthält jedoch eine Ausstiegsklausel, von der Gladbach nun Gebrauch macht.