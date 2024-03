IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Benjamin Henrichs (l.) tritt mit dem DFB-Team erneut gegen Frankreich an

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich zur ersten Länderspiel-Phase des neuen Kalenderjahrs zusammengefunden. In zwei Testspielen am Samstagabend (ab 21:00 Uhr) gegen Frankreich und am Dienstagabend gegen die Niederlande (20:45 Uhr) will die DFB-Elf zeigen, dass sie allmählich bereit ist für die Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer. Wo wird das Testspiel Frankreich gegen Deutschland am Samstag live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Nach dem katastrophalen Länderspieljahr 2023, welches Deutschland desaströs mit den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) abgeschlossen hatte, soll in diesem Jahr alles besser werden. Im Zuge der Vorbereitung auf die EM im eigenen Lande, die mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni starten wird, sind noch vier Testspiele angesetzt, um sich für das Heimturnier einzuspielen.

Als erstes geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei am Samstagabend in Lyon gegen den zweimaligen Weltmeister Frankreich. Les Bleus waren erst im vergangenen September zu Gast in Dortmund. Beim 2:1 gegen die Franzosen zeigte die DFB-Elf des damaligen Interimstrainers Rudi Völler dabei seine wohl beste Länderspiel-Leistung in 2023.

Kann sich das DFB-Team auch dieses Mal gegen die Équipe Tricolore durchsetzen? Welche Formation bietet Bundestrainer Julian Nagelsmann im ersten Testspiel 2024 auf? Und wo wird die Partie Frankreich gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Frankreich vs. Deutschland live im TV und Stream