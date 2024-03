Rummenigge und Hoeneß machen sich für Bayern-Duo stark

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka (beide mittig) hoffen auf eine EM-Berufung

Seine erste Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste Aleksandar Pavlovic absagen. Geht es nach Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, dürfte der Youngster des FC Bayern München aber einen Platz im DFB-Team für die Heim-EM sicher haben. Auch ein weiterer Star der Münchner darf sich aus Sicht der langjährigen Bayern-Bosse berechtigte Hoffnungen machen.

Eine Fußball-EM ohne Aleksandar Pavlovic? Für Karl-Heinz Rummenigge, den langjährigen Vorstandsboss des FC Bayern, ist das mittlerweile nur noch schwer vorstellbar - auch wenn das Münchner Top-Talent seine erste DFB-Berufung wegen einer Mandelentzündung absagen musste.

"Ich glaube, dass er trotzdem noch eine große Chance hat, dem EM-Kader anzugehören", sagte das Aufsichtsratsmitglied des deutschen Rekordmeisters. Pavlovic sei "ein Spieler, der diesem Mittelfeld durchaus gut zu Gesicht steht", befand Rummenigge weiter.

Für Pavlovic spreche die Entwicklung in der laufenden Saison, gab der 68-Jährige zu verstehen. Die Münchner könnten "zufrieden sein, dass wir nach langer, langer Zeit einen Spieler haben, der beim FC Bayern am Campus groß geworden ist und der sich so herausragend entwickelt hat in dieser Saison. Wir haben viel Spaß an dem jungen Burschen."

FC Bayern: Rummenigge und Hoeneß wundern sich bei Goretzka

Auch Uli Hoeneß sieht gute EM-Aussichten für Pavlovic, der sich seit seinem Bundesliga-Debüt Ende Oktober sukzessive in die Stammelf des deutschen Rekordmeisters spielte. "Es ist schade, dass er jetzt, wo er in sehr guter Form ist, nicht spielen kann", meinte Bayerns Ehrenpräsident: "Aber er ist ja erst 19, deswegen mache ich mir da keine Sorgen."

Während die Zeichen bei Pavlovic klar auf EM-Nominierung stehen, muss Leon Goretzka nach seiner Nichtberücksichtigung für die Testspiele gegen Frankreich am 23. März und die Niederlande am 26. März mehr denn je um seinen Platz im DFB-Kader zittern.

Doch auch beim 29-Jährigen sind die Bosse-Granden guter Dinge, dass dieser noch kurzfristig "vor der EM auf den Zug aufspringen" könne.

"Ja, er hat lange Zeit nicht so gut gespielt. Aber jetzt nimmt er seit ein paar Wochen wieder das Heft in die Hand und spielt richtig gut", befand Hoeneß. Rummenigge wunderte sich angesichts der aufsteigenden Formkurve des Mittelfeld-Routiniers über Goretzkas Nichtnominierung für die bevorstehenden Länderspiele: "Er spielt gerade gut, er hatte schon Zeiten, da hat er nicht so gut gespielt, da wurde er eingeladen. Das ist also etwas kurios."