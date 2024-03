Real-Kumpel Rüdiger: Darum ist das Kroos-Comeback so wichtig

IMAGO/Marc Schueler

Antonio Rüdiger (l.) ist begeistert von der Kroos-Rückkehr ins DFB-Team

Am kommenden Samstag wird Toni Kroos voraussichtlich sein erstes Länderspiel für Deutschland seit fast drei Jahren bestreiten. Über das Comeback des Mittelfeldstars zeigte sich am Mittwoch auch sein Teamkollege von Real Madrid, Antonio Rüdiger, hocherfreut.

"Über die Qualitäten brauchen wir nicht zu sprechen! Natürlich sind wir und bin ich sehr happy darüber, dass er da ist", meinte der Abwehrchef der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegenüber einer Medienrunde.

Bei Real Madrid läuft Rüdiger als Stammspieler in der Innenverteidigung unter Cheftrainer Carlo Ancelotti auf, während Toni Kroos als Ball- und Passmaschine im zentral-defensiven Mittelfeld die Angriffe der Königlichen einleitet und seit vielen Jahren als eine Art Taktgeber fungiert.

Genau diese Rolle erhofft sich Rüdiger für den 34-Jährigen jetzt auch im Dress der DFB-Elf: "Er gibt unserem Spiel eine gewisse Ruhe und eine gewisse Balance. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gefehlt."

Kroos bestritt bislang 106 Länderspiele für Deutschland

Abwehrkante Rüdiger spielt seit 2022 gemeinsam an der Seite von Toni Kroos bei Real Madrid. Letzterer ist bereits seit zehn Spielzeiten für den spanischen Rekordmeister aktiv und gilt unter Real-Anhängern mit über 300 Einsätzen in La Liga längst als Vereinsikone.

Rüdiger stellte klar, dass auch sein eigenes Spiel als Innenverteidiger von der Präsenz und der Erfahrung von Kroos besser werde: "Ich persönlich weiß, was ich von ihm erwarten kann und ich kenne meine Rolle dann hinter ihm. Er wird sehr wichtig für uns sein."

Toni Kroos hatte sich am Dienstag ausführlich über die Motive seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft geäußert und betont, dass er der bevorstehenden Heim-Europameisterschaft in diesem Sommer mit großem Ehrgeiz und großer Vorfreude entgegenblicke. Er steht bis dato bei 106 Länderspielen, in denen er 17 Tore erzielte.