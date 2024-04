Rangnick-Wechsel zum FC Bayern "würde sehr wehtun"

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Ralf Rangnick ist Trainer-Wunschkandidat des FC Bayern

Während die Verantwortlichen des FC Bayern auf eine Zusage von Trainer-Wunschkandidat Ralf Rangnick hoffen, bangt man in Österreich um den Erfolgscoach der Nationalmannschaft.

Ein Abgang Rangnicks in Richtung München "würde sehr wehtun", sagte ÖFB-Torhüter Patrick Pentz gegenüber den "Salzburger Nachrichten". "Er passt perfekt zu unserer Nationalmannschaft und wir würden natürlich sehr gerne mit ihm weiterarbeiten."

Der derzeit von Bayer Leverkusen an Bröndby IF in Dänemark verliehene Schlussmann ergänzte: "Auch wenn ich unter ihm derzeit nicht erste Wahl bin, hoffe ich, dass er weiterhin das Nationalteam trainiert."

Rangnick hatte im Sommer 2022 in Österreich angeheuert und die ÖFB-Auswahl in der Folge souverän zur EM in Deutschland geführt. Sein Vertrag in der Alpenrepublik ist bis zur WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko datiert.

Ob Rangnick diesen erfüllt, steht allerdings seit einigen Tagen in den Sternen. Der FC Bayern hat sich nach mehreren Absagen anderer Trainer-Kandidaten inzwischen auf den 65-Jährigen festgelegt. Rangnick bestätigte das Interesse des deutschen Rekordmeisters. Zuletzt soll es intensive Gespräche zwischen den Parteien gegeben haben.

FC Bayern: Rangnick-Deal noch nicht unter Dach und Fach

Allerdings ist Rangnicks Wechsel wohl noch nicht in trockenen Tüchern.

"Es gibt einen Vertrag mit dem ÖFB bis 2026, der ist nach meinen Informationen noch nicht aufgelöst. Viele Trainer würden zu Fuß nach München gehen, wenn der FC Bayern anruft. Bei Ralf Rangnick bin ich mir da nicht sicher", sagte Harald Bartl von den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Sonntag im "Sport1"-Doppelpass.

Das "Entscheidende" werde sein, wie viel Macht Rangnick beim FC Bayern bekomme, so der Journalist. "Rangnick zu holen bedingt, dass er gestalten kann. In Österreich hat er eine große Gestaltungsfreiheit. Er hat großen Einfluss, von der Jugendarbeit bis zur Trainer-Ausbildung."