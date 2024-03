Große Investitionen beim FC Bayern "eher vorgesehen"

IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Max Eberl ist Sportvorstand des FC Bayern

Obwohl man zuletzt dreimal in Folge überzeugend gewann und dabei 16 Tore schießen konnte, droht dem FC Bayern weiterhin die erste titellose Saison seit 2011/12. Wenig überraschend sollen an der Säbener Straße bereits die Köpfe rauchen, wie man eine Wiederholung im kommenden Jahr verhindern kann. Große Investitionen sind dabei angeblich nicht ausgeschlossen.

Die Verträge einiger langjähriger Leistungsträger laufen 2025 aus, wer in der kommenden Saison an der Seitenline das Zepter schwingt, steht ebenfalls noch nicht fest. Kurz: Beim FC Bayern gibt es einige Baustellen, die die Führungsetage beschäftigen. Der "kicker" gibt nun einige Einblicke in die Planungen der Münchner.

Demnach hat der deutsche Rekordmeister mit Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen weiterhin einen "klaren Wunschkandidaten" für die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel im Visier. Zuletzt wurden vermehrt Zweifel daran laut, dass der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern der Werkself tatsächlich den Rücken kehren will.

Aus der bayerischen Landeshauptstadt vernahm man unlängst nur, man ziehe derzeit mehr als vier Kandidaten in Betracht, darunter "ungewöhnliche Ideen".

Unabhängig vom neuen Coach soll man sich einig sein, dass der Kader Verstärkungen braucht, aber auch Verkäufe notwendig sind, um diese zu finanzieren.

FC Bayern könnte "viel Geld" auf den Tisch legen

Auf Zugangsseite seien "Investitionen im großen Stile keineswegs ausgeschlossen, eher sogar vorgesehen", so der "kicker", der konkret Bayer Leverkusens Superstar Florian Wirtz mit einem Engagement in München in Verbindung bringt. Für den 20-Jährigen würde der FC Bayern dem Fachmagazin zufolge "viel Geld" auf den Tisch legen.

Einnahmen könnten hingegen die Verkäufe von Joshua Kimmich (Vertrag bis 2025) und Leon Goretzka (Vertrag bis 2026) generieren. Goretzka soll unlängst von den Scouts von Juventus in Augenschein genommen worden sein, ein offizielles Angebot ist an den Mittelfeldspieler aber noch nicht herangedrungen. Der 29-Jährige soll allerdings ohnehin einen Verbleib in München bevorzugen.

Kimmich wiederum, so sollen spanische Quellen dem "kicker" bestätigt haben, spielt in den Planungen des FC Barcelona eine Rolle. Der Klub soll allerdings fürchten, dass er den Deal finanziell nicht stemmen kann.