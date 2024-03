BVB-Legende Reus vor Karriereende?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Marco Reus könnte seine Karriere beim BVB nach der Saison beenden

Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein emotional aufgeladenes Saisonfinale an. Sportlich könnte der BVB die Champions-League-Teilnahme verspielen, auch menschlich droht offenbar ein herber Verlust.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, zeichnet sich nämlich ab, dass Ex-Kapitän Marco Reus seine Karriere nach der laufenden Spielzeit beenden wird. Zwar würde der 34-Jährige allzu gerne noch ein Jahr beim Revierklub dranhängen. Dort sei intern aber die Entscheidung gefallen, dem Routinier wohl keinen neuen Vertrag mehr anzubieten, heißt es.

Zuletzt hatte es Gerüchte über Interesse am Offensivspieler aus der Türkei und den USA gegeben. Dem gewöhnlich gut informierten Blatt zufolge sei ein Wechsel allerdings unwahrscheinlich. Inzwischen deute vieles darauf hin, dass der Mittelfeldmann die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Anders sehe es in Dortmund derweil bei Mats Hummels aus. Mit dem Innenverteidiger wollten die Klubbosse laut "Ruhr Nachrichten" erneut um ein Jahr verlängern. Gespräche darüber sollen seit einigen Wochen laufen. Noch ist der Ausgang aber völlig offen, so der Bericht.

Was wird beim BVB aus Mats Hummels?

Der Abwehrspieler will sich angeblich möglichst lange alle Optionen offen halten. Bei einer Nicht-Nominierung für die Heim-EM könnte allerdings auch Hummels seine Laufbahn beenden, heißt es im Bericht weiter.

Zuletzt hatte sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vielsagend zur Zukunft der beiden langdienten BVB-Stars geäußert.

"Irgendwann wird es soweit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren. Aber das fängt man dann auf, das hat es immer schon gegeben", sagte Watzke bei "DAZN" auf die Zukunft von Reus und Hummels angesprochen.

Dass sich beide auf der Zielgeraden ihrer Laufbahn befinden, wollte der selbst scheidende CEO nicht verhehlen. "Wenn du auf das Karriereende zugehst, läuft das nicht linear ab. Deine Spieleinsätze werden nicht mehr. Man sieht das bei beiden. Sie sind nicht mehr bei jedem Spiel dabei, weil du auch längere Regenerationszeiten brauchst. Es ist nicht mehr so wie in ihrer besten Phase, als sie 45 Spiele von Beginn an gemacht haben", sagte Watzke.