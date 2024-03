EM-Aus? Felix Kroos deutet möglichen Sané-Hammer an

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Bayern-Star Leroy Sané wird der DFB-Auswahl wohl am Dienstag in Frankfurt einen Besuch abstatten

Leroy Sané vom FC Bayern zählt schon jetzt zu den Verlierern der laufenden Länderspielphase, schließlich muss der Flügelspieler wegen einer Rotsperre mit ansehen, wie sich andere im DFB-Team für die Europameisterschaft empfehlen. Droht dem Münchner sogar das EM-Aus? Ausgerechnet Felix Kroos, der jüngere Bruder von Nationalspieler Toni Kroos, deutet einen solchen DFB-Hammer nun an.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim 2:0-Auswärtssieg bei EM-Mitfavorit Frankreich deutlich verbessert gezeigt, gleich mehrere DFB-Stars konnten ihre Chance nutzen und sich für eine weitere Nominierung empfehlen. Im zweiten Testspiel gegen die Niederlande am Dienstag (20:45 Uhr, RTL) dürfen sich die Spieler erneut beweisen, eine große Rochade plant der Bundestrainer laut eigener Aussage nicht.

Heißt auch: Überzeugen die aktuellen Auswahlspieler, wird es für die Daheimgebliebenen deutlich schwerer, doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Auch Flügelstürmer Leroy Sané vom FC Bayern ist betroffen, er wurde aufgrund einer Rotsperre nicht nominiert. Auf seiner Position sorgten in Lyon vor allem Jamal Musiala und Florian Wirtz für Furore.

Felix Kroos, Bruder von DFB-Rückkehrer Toni Kroos, argumentierte nun nach dem überzeugenden Auftritt gegen Frankreich, dass der Münchner Topspieler bald keinen Platz mehr im Team finden könnte. Der Grund: Sané könnte sich vermeintlich nicht perfekt ins Team eingliedern, sollte er nicht zu den Stammspielern zählen.

Felix Kroos über Leroy Sané: "Könnte jemand werden, der schwierig ist"

"Das ist für mich ein Fall: Entweder Startelf oder Kader. Ich glaube nicht, dass man den auf der Bank gebrauchen kann", so Kroos in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt TV": "Ich glaube von der Art und Weise ist er nicht so derjenige, der so einem Team dann unbedingt guttut, wenn er auf der Bank sitzt."

Sané sei zwar ein "unfassbar guter Spieler, aber wenn er nicht von Anfang an spielt, könnte er jemand werden, der schwierig ist". Dies könne man "bei der EM nicht gebrauchen". Kroos glaube durchaus, dass dieser Aspekt bei der Kaderauswahl "ein Thema" sein dürfte.

Parallele zur Entscheidung gegen BVB-Profi Mats Hummels?

Denn: Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in einem anderen Fall jüngst ähnlich argumentiert. BVB-Routinier Mats Hummels, der erst im vergangenen September sein Comeback in der DFB-Auswahl gefeiert hatte, wurde für den aktuellen Lehrgang nicht nominiert. Nagelsmann argumentierte anschließend, dass Hummels als Backup für die aktuell gesetzten Innenverteidiger "nicht die optimale Besetzung" sei.

Felix Kroos führte derweil mit Blick auf Leroy Sané aus: "Ich glaube, wenn man die Vergangenheit sieht, ist es immer wichtig, eine funktionierende Gruppe zu haben. Wenn er sich dort unterordnen kann, auch als Nicht-Start-Spieler, ist er natürlich mit seinen Qualitäten sehr willkommen – auch als Joker."

Der 33-Jährige hob in seiner Argumentation derweil hervor, die Situation nur "aus der Ferne" einschätzen zu können. "Wenn der Bundestrainer das besser einschätzen kann, so sollte es auch sein, dann wird er es auch anders entscheiden."

Bayern-Star Sané bei Nagelsmann wohl weiter fest eingeplant

Dass Leroy Sané trotz seiner Rotsperre kein EM-Aus befürchten muss, legt unterdessen ein jüngster "Sky"-Bericht nahe. Demnach zähle der Bayern-Star weiterhin zum Kern der deutschen Nationalmannschaft, Bundestrainer Nagelsmann plane fest mit ihm.

Demnach wird der Angreifer am kommenden Dienstag extra zur DFB-Auswahl nach Frankfurt reisen, wo er den Tag mit der Mannschaft und dem Trainerteam verbringen wird. Am Abend wird sich Sané das Länderspiel gegen die Niederlande dann im Stadion von der Tribüne aus ansehen.