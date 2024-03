Bericht: Hertha BSC sägt fünf Leihspieler ab

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Suat Serdar wird wohl nicht zu Hertha BSC zurückkehren

In dieser Saison hat Hertha BSC sechs Spieler zu anderen Vereinen verliehen. Eine Rückkehr zur Alten Dame kommt offenbar nur bei einem Profi infrage.

Das berichtet die "Bild". Demnach plant Hertha in der kommenden Saison nur mit Julian Eitschberger. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger ist derzeit an den Halleschen FC in die 3. Liga verliehen. Mit starken Leistungen habe sich der einmalige U21-Nationaspieler eine Chance im Berliner-Kader verdient, heißt es.

Suat Serdar, der aktuell für Hellas Verona in der Serie A spielt, wird dagegen wohl nicht zu Hertha zurückkehren. Der ehemalige Nationalspieler sei mit einem Gehalt von 1,8 Millionen Euro schlichtweg zu teuer für den Zweitligisten. Für fünf Millionen Euro kann Verona den zentralen Mittelfeldspieler fest verpflichten.

Eine Zukunft von Wilfried Kanga bei Hertha BSC ist dem Bericht zufolge ausgeschlossen. Der Stürmer ist derzeit an Standard Lüttich verliehen, überzeugt dort mit neun Treffern und drei Vorlagen in 27 Ligaspielen. Bei Hertha wurde er dagegen nie wirklich warm. Interesse soll es aus Frankreich geben.

Dass Myziane Maolida bei Hertha keine Rolle mehr spielen wird, dürfte nur wenige überraschen. Trainer Pal Dardai sagte einst über den Stürmer: "Er war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe." Bis zum Saisonende läuft Maolida noch für den FC Hibernian in Schottland auf. Wie es danach weitergeht, ist unklar.

Kelian Nsona wurde erst im Winter zu MSK Zilina in die Slowakei verliehen. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Rechtsaußen bislang nicht. Auch bei Hertha absolvierte er noch kein einziges Spiel für die Profis. Daran wird sich "Bild" zufolge auch nichts mehr ändern.

Ensar Aksakal (Leihe zum türkischen Zweitligisten Göztepe) wird dem Bericht zufolge ebenfalls nicht zu Hertha BSC zurückkehren. Die Zukunft des 22-Jährigen liege in der Türkei, wo es bereits Interessenten geben soll.