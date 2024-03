Interne Querelen in Gladbachs Führungsebene?

IMAGO/Revierfoto

Sind in Gladbach für die Kaderplanung zuständig: Roland Virkus und Steffen Korell

Einem Medienbericht zufolge kommt es bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der Führungsebene immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Stein des Anstoßes: Die Rollenverteilungen der Gladbach-Bosse.

Nach Angaben von "Sky" herrscht mehr und mehr Unruhe bei Borussia Mönchengladbach. Gleich zwei Probleme seien derzeit erkennbar.

Zum einen führt die Entscheidung von Gladbach-Cheftrainer Gerardo Seoane, erfahrenen Spielern wie 2014-Weltmeister Christoph Kramer, Abwehrroutinier Tony Jantschke oder Flügelspieler Patrick Herrmann nur wenig Spielzeit zu geben, innerhalb des Klubs zu Meinungsverschiedenheiten. Seoane setzt stattdessen konsequent auf junge Spieler, wenngleich die Ergebnisse in den vergangenen Wochen alles andere als zufriedenstellend waren.

Zum anderen sorge die Rollenverteilung in der sportlichen Führung für Diskussionen. Sportchef Roland Virkus setzt demnach vermehrt auf Kaderplaner Steffen Korell, wenn es um Transfer- oder Vertragsangelegenheiten geht. Sportdirektor Nils Schmadtke hingegen sei kaum noch in die Überlegungen involviert, mediale Auftritte von ihm sind ohnehin rar.

Sportdirektor Schmadtke in Gladbach kein echter Kaderplaner?

Nils Schmadtke war erst im vergangenen Sommer an den Niederrhein gekommen. Damals hieß es in einer Klubmitteilung noch, der 35-Jährige werde in "engem Austausch mit Roland Virkus als Geschäftsführer Sport, Trainer Gerardo Seoane und Scouting-Direktor Steffen Korell" zusammenarbeiten.

Allerdings liegen Schmadtkes tatsächliche Aufgaben offenbar in ganz anderen Bereichen. "Sky" zufolge konzentriert er sich vielmehr auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerstab und dem Staff, statt die Kaderplanung voranzutreiben. Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gladbach-Führung sorgen nun für zusätzliche Störgeräusche, heißt es in einer Einschätzung des TV-Senders.