Das ist der Spielplan für die Fußball-EM 2024

IMAGO/Nikolas Kokovlis

Am 14. Juni 2024 eröffnet die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland die Fußball-EM. Insgesamt stehen bei dem Turnier 51 Spiele auf dem Programm, bevor im Finale am 14. Juli der neue Europameister gekürt wird. Das ist der komplette Spielplan der Europameisterschaft in Deutschland:

Gruppe A

1. Spieltag:

Freitag, 14. Juni: Deutschland – Schottland, Anpfiff um 21:00 Uhr in München

Samstag, 15. Juni: Ungarn – Schweiz, Anpfiff um 15:00 Uhr in Köln

2. Spieltag:

Mittwoch, 19. Juni: Deutschland – Ungarn, Anpfiff um 18:00 Uhr in Stuttgart

Mittwoch, 19. Juni: Schottland – Schweiz, Anpfiff um 21:00 in Köln

3. Spieltag :

Sonntag, 23. Juni: Deutschland – Schweiz, Anpfiff um 21:00 Uhr in Frankfurt

Sonntag, 23. Juni: Schottland – Ungarn um 21:00 Uhr in Stuttgart

Gruppe B

1. Spieltag:

Samstag, 15. Juni: Spanien – Kroatien, Anpfiff um 18:00 Uhr in Berlin

Samstag, 15. Juni: Italien – Albanien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Dortmund

2. Spieltag:

Mittwoch, 19. Juni: Kroatien – Albanien, Anpfiff um 15:00 Uhr in Hamburg

Donnerstag, 20. Juni: Spanien – Italien, Anpfiff um 21:00 in Gelsenkirchen

3. Spieltag :

Montag, 24. Juni: Kroatien – Italien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Leipzig

Montag, 24. Juni: Albanien – Spanien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Düsseldorf

Gruppe C

1. Spieltag:

Sonntag, 16. Juni: Slowenien – Dänemark, Anpfiff um 18:00 Uhr in Stuttgart

Sonntag, 16. Juni: Serbien – England, Anpfiff um 21:00 Uhr in Gelsenkirchen

2. Spieltag:

Donnerstag, 20. Juni: Slowenien – Serbien, Anpfiff um 15:00 in München

Donnerstag, 20. Juni: Dänemark – England, Anpfiff um 18:00 Uhr in Frankfurt

3. Spieltag :

Dienstag, 25. Juni: England – Slowenien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Köln

Dienstag, 25. Juni: Dänemark – Serbien, Anpfiff um 21:00 Uhr in München

Gruppe D

1. Spieltag:

Sonntag, 16. Juni: Polen – Niederlande, Anpfiff um 15:00 Uhr in Hamburg

Montag, 17. Juni: Österreich – Frankreich, Anpfiff um 21:00 Uhr in Düsseldorf

2. Spieltag:

Freitag, 21. Juni: Polen – Österreich, Anpfiff um 18:00 in Berlin

Freitag, 21. Juni: Niederlande – Frankreich, Anpfiff um 21:00 Uhr in Leipzig

3. Spieltag :

Dienstag, 25. Juni: Frankreich – Polen, Anpfiff um 18:00 Uhr in Dortmund

Dienstag, 25. Juni: Niederlande – Österreich, Anpfiff um 18:00 Uhr in Berlin

Gruppe E

1. Spieltag:

Montag, 17. Juni: Rumänien –Ukraine, Anpfiff um 15:00 Uhr in München

Montag, 17. Juni: Belgien – Slowakei, Anpfiff um 18:00 Uhr in Frankfurt

2. Spieltag:

Freitag, 21. Juni: Slowakei – Ukraine, Anpfiff um 15:00 in Düsseldorf

Samstag, 22. Juni: Belgien – Rumänien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Köln

3. Spieltag :

Mittwoch, 26. Juni: Ukraine – Belgien, Anpfiff um 18:00 Uhr in Stuttgart

Mittwoch, 26. Juni: Slowakei – Rumänien, Anpfiff um 18:00 Uhr in Frankfurt

Gruppe F

1. Spieltag:

Dienstag, 18. Juni: Türkei – Georgien, Anpfiff um 18:00 Uhr in München

Dienstag, 18. Juni: Portugal – Tschechien, Anpfiff um 21:00 Uhr in Köln

2. Spieltag:

Samstag, 22. Juni: Georgien – Tschechien, Anpfiff um 15:00 Uhr in Stuttgart

Samstag, 22. Juni: Türkei – Portugal, Anpfiff um 18:00 Uhr in Köln

3. Spieltag :

Mittwoch, 26. Juni: Tschechien – Türkei, Anpfiff um 21:00 Uhr in Frankfurt

Mittwoch, 26. Juni: Georgien – Portugal, Anpfiff um 21:00 Uhr in Stuttgart

Achtelfinale

Samstag, 29. Juni: Gruppenzweiter A - Gruppenzweiter B, Anpfiff um 18:00 Uhr in Berlin → Achtelfinale 2

Samstag, 29. Juni: Gruppensieger A - Gruppensieger C, Anpfiff um 21:00 Uhr in Dortmund → Achtelfinale 1

Sonntag, 30. Juni: Gruppensieger C - Gruppendritter aus D/E/F, Anpfiff um 18:00 Uhr in Gelsenkirchen → Achtelfinale 4

Sonntag, 30. Juni: Gruppensieger B - Gruppendritter aus A/D/E/F, Anpfiff um 21:00 Uhr in Köln → Achtelfinale 3

Montag, 1. Juli, Gruppenzweiter D - Gruppenzweiter E, Anpfiff um 18:00 Uhr in Düsseldorf → Achtelfinale 6

Montag, 1. Juli, Gruppensieger F - Gruppendritter aus A/B/, Anpfiff um 21:00 Uhr in Frankfurt → Achtelfinale 5

Dienstag, 2. Juli, Gruppensieger E - Gruppendritter aus A/B/C/D, Anpfiff um 18:00 Uhr in München → Achtelfinale 7

Dienstag, 2. Juli, Gruppensieger D - Gruppenzweiter F, Anpfiff um 21:00 Uhr in Leipzig → Achtelfinale 8

Viertelfinale

Freitag, 5. Juli: Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 1, Anpfiff um 18:00 Uhr in Stuttgart → Viertelfinale 1

Freitag, 5. Juli: Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6, Anpfiff um 21:00 Uhr in Hamburg → Viertelfinale 2

Samstag, 6. Juli: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 2, Anpfiff um 18:00 Uhr in Düsseldorf → Viertelfinale 3

Samstag, 6. Juli: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8, Anpfiff um 21:00 Uhr in Berlin → Viertelfinale 4

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2, Anpfiff um 21:00 Uhr in München → Halbfinale 1

Mittwoch, 10. Juli: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4, Anpfiff um 21:00 Uhr in Dortmund → Halbfinale 2

Finale