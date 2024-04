Torwart-Liste des FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Mutsu Kawamori

Diogo Costa weckt offenbar Interesse beim FC Bayern

Manuel Neuer ist eine feste Institution im Tor des FC Bayern. Die Münchner müssen dennoch planen, wer den Weltmeister von 2014 eines Tages ersetzen soll. Neben Leihgabe Alexander Nübel stehen wohl noch mehrere andere Kandidaten auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Laut "Sport Bild" befinden sich Diogo Costa (FC Porto) sowie Mike Maignan (AC Mailand) "ganz oben" in der Keeper-Rangliste des FC Bayern.

Der 24 Jahre alte Costa besitzt in Portugal noch ein Arbeitspapier bis 2027. Maignan (28 Jahre) ist bis 2026 an Milan gebunden. Beide wären "Statement-Transfers" urteilt das Sportblatt in seiner neusten Ausgabe.

Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion soll ich ebenfalls im Blickfeld des FC Bayern befinden. Der 21-Jährige wäre im Vergleich zu Costa und Maignan die jüngere, aber auch unerfahrenere Lösung. Der Niederländer wechselt sich im Tor des Premier-League-Klubs mit Jason Steele ab. Eine klare Nummer eins gibt es bei Brighton nicht.

Vielen deutschen Fußball-Fans dürfte Verbruggen durch seinen starken Auftritt im zurückliegenden Länderspiel zwischen der Elftal und dem DFB-Team (1:2) in Erinnerung geblieben sein. Verbruggen besitzt bei Brighton einen Vertrag bis 2028. "Sport Bild" beziffert seinen Marktwert auf rund 15 Millionen Euro.

FC Bayern: Werden Nübel und Peretz verliehen?

Letztlich könnte aber auch Alexander Nübel die Nachfolge von Neuer beim FC Bayern antreten.

Der 27-Jährige ist bis zum Saisonende an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Die Münchner planen offenbar, den 2025 endenden Kontakt noch einmal um vier oder fünf Jahre zu verlängern. Der Schlussmann soll dann noch einmal an den VfB Stuttgart ausgeliehen werden. Die Schwaben hatten zuletzt Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit signalisiert.

Eine Leihe zeichnet sich ebenfalls bei Daniel Peretz ab. Der 23-Jährige war vor der Saison von Maccabi Tel Aviv an die Säbener Straße gewechselt. Ab Sommer könnte Peretz dann bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln, heißt es in dem Medienbericht.