Exklusiv: Matthäus traut Bayern CL-Coup zu

Lothar Matthäus sprach über den FC Bayern

Nach der peinlichen Niederlage beim 1. FC Heidenheim (2:3) fand der FC Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal (2:2) wieder in die Spur. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sind diese Schwankungen gefährlich.

"Normalerweise müssen sie die Bundesliga-Spiele nutzen, um im Rhythmus zu bleiben", sagte Matthäus im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Der Rekordnationalspieler ergänzte: "Man kann nicht immer den Hebel umlegen, wie jetzt von Heidenheim zu Arsenal London oder nach dem Ausscheiden in Saarbrücken, wo man danach 4:0 in Dortmund gewonnen hat."

Daher sollte der FC Bayern die Bundesliga nutzen, um selbstbewusster zu werden und "diesen Zusammenhalt, der jetzt in London da war, zu prägen" - auch wenn Bayer Leverkusen die Meisterschaft bereits am Wochenende perfekt machen kann.

"Dann glaube ich auch, dass Bayern München gegen die Mannschaften, die danach kommen können - und das sind eben Real Madrid oder Manchester City - Chancen hat, ins Endspiel nach Wembley zu reisen", so Matthäus.

Nagelsmann als Wunschkandidat des FC Bayern

Der 63-Jährige äußerte sich auch zur Trainersuche des FC Bayern. "Es gibt natürlich einige Kandidaten. Ich bin überzeugt, dass Julian Nagelsmann zum jetzigen Zeitpunkt der Kandidat Nummer eins ist. Aber auch andere Namen sind noch dabei", sagte er.

Dass der DFB gerne mit dem Bundestrainer verlängern will, überrascht Matthäus nicht. "Er macht seinen Job jetzt endlich so, wie wir uns das wünschen. Nicht nur, dass er die besten Spieler einlädt, er schürt auch eine Euphorie. Die Mannschaft hat mit Leistung überzeugt gegen Frankreich und die Niederlande. Die Fans schauen wieder gerne der Nationalmannschaft zu. So schnell kann es gehen", schwärmte der Ex-Spieler.

Daher ist sich Matthäus sicher, dass der DFB um Nagelsmann "kämpfen wird".