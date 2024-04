Reynolds-Klub Wrexham feiert den nächsten Aufstieg

IMAGO/Pro Sports Images/SID

Wrexham marschiert durch in die League One

Filmreife Erfolgsstory: Mit Hollywood-Unterstützung hat der walisische Traditionsklub Wrexham AFC den nächsten Aufstieg geschafft.

Der Verein im Besitz der US-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney gewann am Samstag 6:0 (4:0) gegen die Forest Green Rovers und sicherte sich dank Patzern der Konkurrenz vorzeitig den Durchmarsch in die dritte englische Liga, die League One.

Mit 82 Punkten ist Wrexham als Tabellenzweiter der League Two nicht mehr von den ersten drei Plätzen zu verdrängen, die den direkten Aufstieg bringen. Sogar die Meisterschaft ist noch drin, Spitzenreiter Stockport County ist allerdings vier Zähler entfernt und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.

Im Vorjahr waren die Waliser nach 15 Jahren in den englischen Profifußball zurückgekehrt. Die Übernahme durch Reynolds und McElhenney war im November 2020 durch die große Mehrheit der stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen worden, 2021 erfolgte der offizielle Kauf für umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro.