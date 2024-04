So schlimm benahm sich Neymar bei PSG daneben

IMAGO/PENTA PRESS

Neymar spielte von 2017 bis 2023 für Paris Saint-Germain

Mit der unvorstellbaren Ablöse von 222 Millionen Euro ist Neymar bis heute der teuerste Fußballer aller Zeiten. Doch während die Rekordsumme, die damals fällig wurde, damit der Superstar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechseln konnte, herausragend war, war es Neymars Verhalten bei PSG laut zwei Berichten wohl nicht. Das hat ein Insider französischen Medien nun verraten.

Mitte August 2023 zog Neymar von Paris Saint-Germain in die saudische Pro League weiter, schloss sich Wüstenklub Al-Hilal an, nachdem er zuvor sechs Jahre lang das PSG-Trikot getragen hatte. Doch 118 Tore und 77 Vorlagen in insgesamt 173 Spielen für die Franzosen und zahlreiche Erfolge übertünchten laut neuesten Berichten offenbar, dass der Superstar sich im Training und darüber hinaus das ein oder andere Mal deutlich daneben benahm.

Episodenhaft wird das in der Mai-Ausgabe von "France Football" beschrieben, aus der "Bild" zitiert. Denn darin verrät eine nicht genauer genannte Quelle dem Fußball-Magazin, dass Neymar damals den mittlerweile verliehenen Youngster Ismael Gharbi im Training körperlich angegriffen haben soll. Vorangegangen sei ein verlorener Zweikampf, der dazu führte, dass der offenbar frustrierte Neymar zum Kopfstoß ansetzte.

"Alle waren geschockt. Das war nicht nett", soll der Insider "France Football" demnach über die Szene gesagt haben, in der neben dem Kopfstoßversuch noch wilde Beleidigungen und Ärger mit dem Staff des damaligen Trainers Christophe Galtier Thema waren.

Neben "France Football" berichtete zuletzt schon "L'Équipe", dass Neymar nicht nur Ghabri, sondern auch andere Mitspieler beleidigte. Demnach wurde auch Vitinha Opfer der Allüren des Superstars. Der Brasilianer soll "hasserfüllt" gegenüber dem Mittelfeldmann gewesen sein.

Neymar alkoholisiert im PSG-Training

Ob Neymars Laune möglicherweise an zu wenig Schlaf und durchzechten Nächten lag, kann nur spekuliert werden. Wie es bei "L'Équipe" weiter heißt, sei Neymar allerdings einige Male betrunken zum Training erschienen, weil er zuvor gefeiert und Poker gespielt habe. Dazu habe er auch die eigene Nachbarschaft mit seinen Partys belästigt.

Dass die PSG-Kollegen Neymars Eskapaden nicht lustig fanden, liegt auf der Hand. "Als er [betrunken] bei PSG ankam und im Training stürzte, hörte das gesamte Trainingsgelände auf zu atmen", erklärte eine Quelle bei "L'Équipe". "Am Ende forderten ihn alle auf, wieder aufzustehen und niemand kam zu ihm".

Derzeit laboriert Neymar an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Seit Ende Oktober letzten Jahres stand der Superstar nicht mehr für Al-Hilal auf dem Feld.