Edin Terzic beim BVB jetzt "unkündbar"?

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Edin Terzic sitzt beim BVB wieder fest im Sattel

Bis vor nicht allzu langer Zeit galt Trainer Edin Terzic als Wackelkandidat bei Borussia Dortmund. Der Einzug des BVB ins Halbfinale der Champions League hat aber alles geändert. Ist der Coach jetzt unantastbar?

Das zumindest glaubt "Sky"-Experte Dietmar Hamann. "Ich gehe davon aus, dass er nach dem Halbfinal-Einzug unkündbar ist", sagte der frühere Nationalspieler in der Talk-Runde "Triple". "Für mich ist Diskussion beendet." Auch die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hatten zuletzt vermeldet, der BVB gehe auf jeden Fall mit Terzic in die kommende Saison.

Ohnehin sei er "immer wieder überrascht, wie schlecht die Stimmung bei Borussia Dortmund ist", gab Hamann zu Protokoll. "Mir war das immer zu negativ."

Der BVB sei für in dieser Spielzeit "kein Meisterschaftskandidat" gewesen, mit der in letzter Minute verpassten Meisterschaft in der Vorsaison habe die Borussia "den ultimativen Leberhaken bekommen, das hinterlässt Narben", so Hamann. "Dafür haben sie es gut gemacht. Sie haben zwar nicht immer schön gespielt, aber ihre Spiele gewonnen."

Nicht einmal ein Jahr nach der vielleicht bittersten Enttäuschung der Vereinsgeschichte gelang dem BVB in der Königsklasse nun der größte internationale Erfolg seit über einem Jahrzehnt. "Jetzt so zurückzukommen, im Halbfinale zu stehen, mit der Gruppenphase, PSV und Atlético Madrid, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", sagte Hamann.

BVB: Julian Brandt zur EM? Didi Hamann spricht Klartext

Keine guten Nachrichten hat der 50-Jährige allerdings für Spielmacher Julian Brandt. Der 27-Jährige gehört zwar zu den absoluten Leistungsträgern beim BVB und den herausragenden Figuren beim Husarenritt durch die Champions League, war aber zuletzt nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und bangt um sein EM-Ticket.

"Ich würde Brandt nicht mit zur EM mitnehmen. Es gibt keinen Bedarf auf der Position, da haben wir haben bessere Spieler. Das ist bitter und schade, aber wenn sich keiner verletzt, wird es schwer, für alle, die das letzte Mal nicht dabei waren", sagte Hamann.