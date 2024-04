BVB verkündet wichtige Entscheidung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Carsten Cramer (M.) bleibt langfristig beim BVB

Neben der Beförderung von Lars Ricken zum neuen Sport-Boss hat Borussia Dortmund auch die Verträge der Geschäftsführer Thomas Treß und Carsten Cramer bis 2027 verlängert. Diese Personalentscheidung verkündete der BVB am Montag.

"Es war uns im Wissen um das Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke aus der Geschäftsführung Ende des Jahres 2025 wichtig, früh für Kontinuität und Stabilität auf der KGaA-Führungsebene zu sorgen. Vor diesem Hintergrund sind wir froh, dass es uns gelungen ist, in Thomas Treß und Carsten Cramer zwei Geschäftsführer weiterhin an uns zu binden, die für ihre erstklassige Arbeit beim BVB seit vielen Jahren sowohl auf nationalem als auch auf internationalem Terrain sehr geschätzt werden", sagte Vereinspräsident Dr. Reinhold Lunow.

Wie der BVB bestätigte, wird Treß weiterhin für die Unternehmens- und Geschäftsbereiche Finanzen, Organisation und Recht & Investor Relations verantwortlich sein. Cramer verantwortet nach wie vor die Bereiche Vertrieb & Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung.

"Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des Präsidialausschusses für das entgegengebrachte Vertrauen und betrachte es nach 19 Jahren beim BVB als große Wertschätzung meiner Arbeit. Es ist für einen gelernten Wirtschaftsprüfer wie mich, der diesen Beruf 13 Jahre lang ausgeübt hat, ein Privileg, die fachliche Expertise mit den Emotionen der Fans verbinden zu können", erklärte Treß.

BVB aus Krisen "immer gestärkt hervorgegangen"

Der 58-Jährige ergänzte: "Borussia Dortmund ist für inzwischen rund 50 Millionen Menschen weltweit ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Diesem außergewöhnlichen Klub, seinen Mitarbeitern, Mitgliedern, Fans und Aktionären weiterhin dienen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz."

🔗 https://t.co/DQU6pMJ02I pic.twitter.com/ePGoCWTXic — Borussia Dortmund (@BVB) 22. April 2024

Cramer betonte: "Ich freue mich zunächst einmal sehr darüber, dass wir in der seit vielen Jahren bewährten Konstellation in die nahe Zukunft gehen werden. Gemeinsam als BVB-Familie haben wir in den vergangenen Jahren sportliche Höhepunkte gefeiert und bittere Niederlagen überwunden. Wir haben die Corona-Krise bewältigt und sind aus Situationen, die andere Klubs an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht hätten, immer gestärkt hervorgegangen."

Der BVB gehöre "auf höchstem Niveau längst zu den Konstanten in Europa. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, weiter an der Entwicklung unseres Klubs mitwirken und teilhaben zu können".