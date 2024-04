BVB-Abgang? Haller reagiert auf Wechselgerüchte

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastien Haller spielt seit 2022 für den BVB

Sebastien Haller konnte persönlich in der laufenden Saison nur wenige Erfolgserlebnisse beim BVB feiern. Nicht verwunderlich, dass der Mittelstürmer Berichten zufolge nun zu den möglichen Wechselkandidaten im Sommer zählt. Nun hat sich der Ivorer selbst zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich lebe mit Gerüchten", wird Sebastien Haller, angesprochen auf seine unsichere Zukunft bei Borussia Dortmund, am Rande des Laureus-Awards in Madrid von "WAZ" zitiert.

Der 29-Jährige besitzt beim BVB zwar noch einen Vertrag bis 2026, dennoch war er zuletzt von "Bild" als einer von jenen Spielern genannt worden, die den Klub nach der laufenden Saison verlassen könnten. Haller gab nun zu: "Ich weiß es ja selbst nicht."

Er gehe die Zukunftsplanungen aber gleichwohl entspannt an. "Seit Karrierebeginn sage ich mir: Ich kann nicht alles planen. Es kann immer etwas passieren, weshalb du umplanen musst", so der Torjäger: "Im Moment bin ich beim BVB. Und ich will Teil des Champions-League-Halbfinals sein. Ich konzentriere mich nicht auf die Zukunft. Ich bin nicht in Eile, eine Entscheidung treffen zu müssen."

Haller kündigt baldiges Comeback für den BVB an

Sebastien Haller, in der vergangenen Saison nach erfolgreicher Tumor-Operation der tragische Held beim BVB, hat unter Cheftrainer Edin Terzic in dieser Spielzeit meist das Nachsehen gehabt, wenn es um die Besetzung der Startelf ging. Immer wieder musste sich der Ivorer mit dem Platz auf der Bank begnügen, in der Regel steht Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug in der Startelf.

Haller kommt in der Liga somit nur auf 14 Partien (1 Vorlage), über 90 Minuten stand er kein einziges Mal auf dem Feld. Immerhin konnte er jüngst im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen wichtigen Treffer nach Einwechslung erzielen. Aktuell laboriert er allerdings erneut an einer Sprunggelenksverletzung. Schon nach dem Titelgewinn beim Afrika-Cup war er mit einer solchen nach Dortmund zurückgekehrt.

Beim Laureus-Award wurde Sebastien Haller in der Kategorie Comeback das Jahres nominiert. Auf die Frage, wann der Stürmer wieder spielen könne, antwortete er vielsagend: "Diese Frage musste ich in den vergangenen 18 Monaten so oft beantworten. Nur so viel: Ich werde zurückkommen."