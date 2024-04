Basler fordert: Tuchel muss bleiben!

IMAGO/Michael Taeger

Ob die Bayern die Trennung von Thomas Tuchel noch bereuen?

Der FC Bayern ist durch die Absage von Wunschkandidat Julian Nagelsmann in die Bredouille geraten. Für Mario Basler ist das Trainer-Problem der Münchner hausgemacht. Er fordert: Thomas Tuchel soll bleiben!

"Ich würde einfach mit Thomas Tuchel reden", sagte der Europameister von 1996 in seinem Podcast "Basler ballert". Bei den Bayern passe "im Moment alles sehr gut. Sie gewinnen ihre Spiele auch wieder sehr souverän. Sie stehen im Champions-League-Halbfinale. Warum macht man sich das so schwer und will unbedingt einen anderen Trainer, das verstehe ich gar nicht."

Wäre er an der Stelle von Sportvorstand Max Eberl "würde ich sagen, warum soll ich mir jetzt eine ganz große Baustelle aufmachen und den Kopf zerbrechen? Wir haben doch einen guten Trainer in der Haustür drinnen", so Basler.

Die Bayern und Tuchel hatten sich im Laufe der Saison darauf geeinigt, den Vertrag des Trainers nach der Spielzeit aufzulösen. Seither sucht der Rekordmeister einen Nachfolger. Die Wunschkandidaten Xabi Alonso (bleibt in Leverkusen) und Julian Nagelsmann (bleibt beim DFB) sagten ab.

Tuchel hatte Spekulationen, er könne nach Nagelsmanns Bundestrainer-Verlängerung doch in München bleiben, zuletzt vom Tisch gewischt. Er habe eine Vereinbarung mit dem Klub "und die ist kommuniziert", sagte der 50-Jährige bei der PK vor dem Spiel bei Union Berlin.

FC Bayern: Chemie zwischen Tuchel und Team stimmt

Basler wies daraufhin, dass Bayern die Trennung von Tuchel beschloss, bevor Eberl als Sportvorstand anheuerte. Der scheidende Cheftrainer mache einen guten Job, befand der Ex-FCB-Profi. "Bayern ist für mich sehr souverän ins Halbfinale eingezogen. Sie waren die bessere Mannschaft, vor allem in München. Sie waren so viel besser als Arsenal", lobte der 55-Jährige den Auftritt der Münchner in der Königsklasse.

Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer stimme. "Das Foto aus der Kabine nach dem Arsenal-Siel spricht ja auch Bände. Alle haben sich gefreut. Thomas Tuchel war auch mit auf dem Bild", sagte Basler.

Er sehe zudem "keinen Unterschied", ob Bayern nun Nagelsmann zurückhole oder Tuchel doch behalte. In beiden Fällen würden die Münchner einen Fehler eingestehen. "Mit Thomas Tuchel hat man einen Trainer, der seine Mannschaft jetzt kennt, der jeden Spieler kennt, der die eine oder andere Position verändert hat, auch mit Kimmich als rechten Verteidiger. Das funktioniert. Und deswegen würde ich mir die Baustelle gar nicht so groß aufmachen. Ich würde einfach mit ihm reden", riet Basler.

Er könne sich "auch gut vorstellen, dass Thomas sagt, ja, klar, läuft ja, funktioniert im Moment. Ein Umbruch muss sowieso her."