Sommer feiert "unbeschreibliche" Meisterparty mit Inter

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Ekstase im San Siro: Yann Sommer bejubelt den Gewinn des Scudetto im Derby gegen den Stadtrivalen Milan

Beim FC Bayern wurde Yann Sommer in der Vorsaison nicht so recht glücklich, obwohl der Schweizer Nationaltorwart mit den Münchnern nach einer halben Saison die Meisterschaft gewann. Bei Inter Mailand hat Sommer dagegen voll eingeschlagen - jetzt bejubelt er den 20. Scudetto der Nerazzurri.

Ausgerechnet mit einem 2:1-Sieg im legendären "Derby della Madonnina" gegen Milan tütete Inter den 20. italienischen Meistertitel der Klubgeschichte ein, hat damit jetzt einen Scudetto mehr auf dem Konto als der Rivale aus der Stadt.

Da strahlt nicht nur die Madonna auf dem Mailänder Dom, sondern auch Yann Sommer, der vergangenen Sommer nach einem kurzen Intermezzo beim FC Bayern bei Inter angeheuert hatte.

"Kein Wort kann das beschreiben", schrieb der früherer Gladbacher Torwart auf Instagram zu einem Bild, das die siegreiche Inter-Mannschaft im San Siro zeigt.

Sommer hat großen Anteil an Inters Triumph. In bisher 33 Ligaspielen kassierte er nur 18 Gegentore, ist der große Rückhalt der Schwarzblauen, die ihren "svizzero" längst in ihre Herzen geschlossen haben.

Inter Mailand eskaliert vor Glück

Sommer ist nicht der einzige frühere Bundesliga-Profi, der mit Inter Meistersause feiert. Der ehemalige Leverkusen-Spieler Hakan Calhanoglu postete ein Video aus der Kabine der Mailänder, das ihn tanzend mit großem Lautsprecher unterm Arm zeigt. "Ihr solltet auch tanzen", kommentierte Inters Social-Media-Abteilung das Video des Türken.

Auch der frühere Gladbacher Marcus Thuram schwebt im siebten Himmel - und dachte im Moment des Triumphs an einen großen Landsmann. "Ich möchte Thierry Henry danken", sagte er dem amerikanischen Sender CBS. "Er ist wie ein besonderer Onkel. Ich rede in den guten und in den schlechten Momenten mit ihm", so der Franzose über die Sturm-Ikone.

Inter Mailand dominiert die Serie-A-Saison 2023/24 ähnlich wie Bayer Leverkusen die Bundesliga - mit dem Unterschied, dass Inter eine Niederlage kassiert hat. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der Nerazzurri auf Milan 17 Punkte. Leverkusen führt die Bundesliga mit 14 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern an.