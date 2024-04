Guardiola bestätigt Haaland-Ausfall

IMAGO/Mike Egerton

Manchester City mindestens ein Spiel ohne Erling Haaland

Meister Manchester City muss im Titelrennen der Premier League mindestens ein Spiel ohne Stürmerstar Erling Haaland auskommen.

Der Norweger laboriert weiterhin an den Folgen einer Muskelverletzung, die er sich in der Vorwoche beim Champions-League-Aus gegen Real Madrid zugezogen hatte, und wird das Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion am Donnerstag (21:00 Uhr/Sky) verpassen. Das teilte Teammanager Pep Guardiola am Mittwoch mit.

Haaland hatte bereits beim 1:0-Sieg von City gegen den FC Chelsea im FA-Cup-Halbfinale in Wembley am vergangenen Samstag gefehlt.

Der Torschützenkönig, der in dieser Saison bereits 20 Premier-League-Treffer erzielt hat, sei jedoch nicht ernst verletzt und könnte für das Spiel am Sonntag gegen Nottingham Forest wieder einsatzbereit sein, sagte Guardiola.

Die Skyblues möchten in Brighton and Hove den Vorteil im spannenden Meisterschaftskampf wahren. Derzeit führt der FC Arsenal (77 Punkte) das Klassement vor dem FC Liverpool (74) mit Teammanager Jürgen Klopp an. ManCity ist Dritter (73), hat aber einschließlich des anstehenden Auswärtsspiels ohne Haaland noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Liverpool tritt am Mittwochabend (21:00 Uhr/Sky) zum Merseyside Derby beim FC Everton an.