Bayern-Gerüchte um England-Superstar Grealish

IMAGO/Andrew Yates

Jack Grealish soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Das wäre mal ein Antrittsgeschenk der ganz edlen Sorte! Die wenig ruhmreiche Trainersuche des FC Bayern soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Bälde mit der Ernennung von Vincent Kompany zum neuen Chefcoach an der Säbener Straße enden. Der 38-jährige Belgier, der derzeit beim FC Burnley unter Vertrag steht, soll für den Falle des Falles schon einen Schlüsselspieler für die Neustrukturierung des Münchner Kaders ausgemacht haben - und der hat es in sich.

Sollte Vincent Kompany den FC Burnley verlassen, um künftig das Zepter an der Seitenlinie des FC Bayern zu schwingen, wird der ehemalige HSV-Verteidiger angeblich mit einem nicht gerade kleinen Transferwunsch an die Führung der Münchner herantreten. Kompany soll keinen Geringeren als den englischen Superstar Jack Grealish, der derzeit bei Manchester City unter Vertrag steht, wollen. Das möchte die englische "Sun" exklusiv erfahren haben.

Kompany, der in seiner Karriere ebenfalls lange für ManCity aktiv war, soll demnach "großer Fan" des 28-Jährigen sein und daran glauben, dass es eine echte Chance gibt, den Flügelspieler in die deutsche Fußball-Bundesliga zu locken.

Einfluss auf den Deal soll unter anderem die Leih-Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund im Januar 2024 haben. Dass der bei Manchester United in Ungnade gefallene Youngster seine Karriere beim BVB wieder mächtig ankurbeln konnte, soll Grealish gezeigt haben, dass es mehr als englische Oberhaus gibt, heißt es in dem Bericht.

Das spricht gegen einen Wechsel zum FC Bayern

Grealish, der 2021 für astronomische 117 Millionen Euro von Aston Villa zu den Sky Blues wechselte, ist 2023/2024 bei City ins zweite Glied gerückt. In der Liga stand er nur zehnmal in der Startelf und schaffte es mehrfach nicht einmal in den Kader. In München soll man daher glauben, Grealish mit der Aussicht ködern zu können, "seine Karriere wiederzubeleben".

Die Sache hat auf den ersten Blick allerdings mehrere Haken: Grealishs Vertrag endet erst 2027, es würde also eine Ablöse fällig werden, die enorm ausfallen dürfte. Zudem betont die "Sun", dass Manchesters Übungsleiter Pep Guardiola nach wie vor großer Anhänger von den Fähigkeiten des Rechtsfußes ist. Außerdem soll Grealish auch bei seinen Teamkollegen hohen Stellenwert genießen.