Fix! Nagelsmann verkündet Kader-Entscheidung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Nübel (m.) steht nicht im deutschen EM-Kader

Jetzt ist es offiziell: Torhüter Alexander Nübel wird nicht im deutschen Aufgebot für die Heim-Europameisterschaft stehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann teilte die Entscheidung am Freitagabend vor dem Testspiel gegen Griechenland (LIVE bei RTL) mit.

Es hatte sich schon angedeutet, nun ist es fix. Alexander Nübel hat den endgültigen Sprung in den EM-Kader der DFB-Elf verpasst. Der Keeper muss die Heimreise antreten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete die Kader-Entscheidung am Freitagabend vor dem Anpfiff des DFB-Testspiels gegen Griechenland. Der deutsche Kader muss spätestens am Freitag bis 0 Uhr an die UEFA übermittelt werden. Im Aufgebot des DFB-Teams stehen 26 Spieler.

Überraschende Torwart-Wende - wegen angeschlagenem DFB-Spieler

Überraschend war die Entscheidung des Bundestrainers, da er sich vor wenigen Wochen noch darauf festgelegt hatte, mit vier Torhütern in die Europameisterschaft zu gehen. Diese Ansicht hat sich in den vergangenen Tagen offenbar geändert. Die deutsche Nationalelf geht nun mit Stammtorwart Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann ins Turnier.

"Wir mussten umdisponieren", erklärte der Bundestrainer. Bei Leroy Sane gebe es "ein paar Unwägbarkeiten" wegen dessen hartnäckiger Schambein-Blessur. "Wir wissen nicht, ob wir etwas machen müssen. Leroy ist jetzt bei knapp 100 Prozent, aber das war er bei Bayern auch, dann hat es sich aber wieder schlagartig geändert", erklärte Nagelsmann. Deshalb habe er sich entschlossen, "einen Feldspieler mehr" zur EM mitzunehmen anstelle eines vierten Torhüters, wie zunächst angedacht.

Er habe seine Entscheidung grundsätzlich getroffen, hatte Nagelsmann schon am Donnerstag gesagt, wollte sie aber wegen möglicher Verletzungen noch nicht verkünden. Auch der betroffene Spieler sei noch nicht über die Entscheidung informiert.

Bislang galt vor allem Innenverteidiger Robin Koch von Eintracht Frankfurt als Wackelkandidat. Auch Maximilian Beier und Chris Führich mussten laut "Bild" bis zuletzt zittern. Nun traf es doch Nübel.

Nicht im Kader gegen Griechenland

Der VfB-Schlussmann stand am Freitagabend im abschließenden EM-Test gegen Griechenland schon nicht mehr im Kader. Auch eine Trikotnummer gab es für den 27-Jährigen nicht mehr.

Für Nübel selbst kam die Entscheidung gegen ihn nicht komplett überraschend. Der Keeper hatte sich intensiv mit diesem Szenario beschäftigt, ließ er im Interview mit "t-online" durchblicken. "Es kann sein, dass das doch noch passiert. Um ehrlich zu sein, weiß ich es einfach nicht", sagte der Stuttgarter. Klar sei, "dass auf Feldspieler-Positionen während eines Turniers eben mehr gewechselt wird als hinten im Tor. Vielleicht sagt sich Julian jetzt kurz vor dem Start, dass ihm doch drei Keeper reichen, weil er auf dem Feld eine größere Flexibilität haben will."

Neben Nübel muss auch Rocco Reitz das DFB-Team am Freitagabend verlassen. Der Gladbacher war gemeinsam mit Mainz-Juwel Brajan Gruda als Platzhalter zur Nationalmannschaft gestoßen, um die Champions-League-Finalisten im Training zu ersetzen.