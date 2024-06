Bayern bestätigt Trainer-Transfer

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Nate Weiss (3.v.r.) arbeitete zusammen mit Sebastian Hoeneß

Es ist offiziell: Der FC Bayern hat für seine Nachwuchsteams einen Trainer des Ligakonkurrenten VfB Stuttgart verpflichtet.

Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag mitteilte, wechselt Techniktrainer Nate Weiss vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Der Amerikaner arbeitet ab der kommenden Saison an der Akademie des FCB.

Am FC Bayern Campus werde Weiss in Zukunft als "Individualtrainer für den Leistungs- und Übergangsbereich" agieren, heißt es in dem Statement.

Im Schwabenland war Weiss in den vergangenen drei Jahren als Entwicklungscoach im Nachwuchsbereich sowie im Anschluss als Techniktrainer der Lizenzspielermannschaft aktiv.

Nate Weiss kommt vom VfB Stuttgart

Der 36 Jahre alte Weiss war im Sommer 2021 vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart gekommen, wo er zunächst im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete. Ein Jahr später hatte der damalige Cheftrainer Pellegrino Matarazzo allerdings dafür gesorgt, dass Weiss zu den Profis aufstieg. Er war vor allem dafür verantwortlich, die technischen Fähigkeiten der Spieler zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr, Nate Weiss als Neuzugang in unserem Trainer-Staff am Campus begrüßen zu können. Mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Spezialisten dazu, der in den vergangenen Jahren im Profibereich erfolgreich gearbeitet und reichlich Erfahrung gesammelt hat", sagte Halil Altintop, der Sportliche Leiter am Bayern-Campus. "Seine Expertise ist eine wertvolle Ergänzung in der Trainingsarbeit unserer Spieler im Leistungs- und Übergangsbereich."

Nate Weiss bedankte sich bei seinem bisherigen Arbeitgeber. "Ich hatte zuletzt drei schöne und erfolgreiche Jahre beim VfB. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und Wegbegleiter, welche mich dort geprägt haben."

Beim FC Bayern trete er nun eine "neue, sehr spannende Aufgabe an", so Weiss. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und darauf, für diesen großen Club arbeiten zu können."

Der 36-Jährige war nach dem letzten Spieltag des VfB Stuttgart offiziell verabschiedet worden. Schnell deutete alles auf einen Wechsel an die Isar hin, nun ist der Deal unter Dach und Fach.