Effenberg äußert "Sorge" wegen Musiala und Wirtz

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz sollen die Nationalmannschaft bei der Fußball-EM tragen

Trotz ihres jungen Alters sind Jamal Musiala vom FC Bayern und Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz bereits als Säulen der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM eingeplant - eine Konstellation, die laut Stefan Effenberg nicht ganz risikolos ist.

"Bei Florian Wirtz und Jamal Musiala habe ich die Sorge, dass nach einer so langen und intensiven Saison vielleicht eine gewisse mentale Müdigkeit drin ist", schrieb der frühere Nationalspieler in einer Kolumne für "Sport1": "Aber: Wir haben endlich Optionen in der Offensive, auch mit Deniz Undav, Niclas Füllkrug, Leroy Sané oder Chris Führich - diese Optionen hatten wir im letzten Turnier nicht."

Kein Fragezeichen sieht Effenberg hinter Torhüter Manuel Neuer. "Klar, er hat ein paar Fehler gehabt in der Bundesliga gegen Hoffenheim, auch in der Champions League gegen Real Madrid und jetzt in der Nationalmannschaft gegen die Griechen. Aber er hatte auch absolute Weltklasse-Paraden", merkte der Ex-Profi an.

Er finde es "deshalb nur richtig und wichtig", dass Bundestrainer Julian Nagelsmann sich ohne Wenn und Aber auf Neuer als Nummer eins festgelegt habe. Der Keeper des FC Bayern genieße zudem die "Rückendeckung" der Mannschaft.

Manuel Neuer vom FC Bayern gehört zur "Achse" der Nationalmannschaft

Neuer gehört in Effenbergs Augen zur "Achse" des DFB-Teams, gemeinsam mit Abwehrchef Antonio Rüdiger und Mittelfeld-Stratege Toni Kroos von Champions-League-Sieger Real Madrid. "Diese Positionen müssen gesetzt sein, drumherum kann man immer etwas bauen und verändern", ergänzte Effenberg.

Auch Kapitän Ilkay Gündogan würde er "auf jeden Fall aufstellen", betonte der "Tiger". Der frühere BVB-Profi habe "herausragende Qualitäten" und sowohl bei seinem Ex-Verein Manchester City als auch im Trikot des FC Barcelona in der abgelaufenen Saison "so gut performt". Gündogan werde im Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21:00 Uhr) "ein entscheidender Mann sein", so Effenberg.