BVB-Star für die EM nachnominiert

IMAGO/Revierfoto

BVB-Star Maatsen (r.) wird doch an der EM teilnehmen

Happy End für einen BVB-Star! Ian Maatsen wird doch mit der Niederlande an der Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen. Bondscoach Ronald Koeman hat den Linksverteidiger des BVB nachnominiert.

Ob er damit noch gerechnet hatte? Eigentlich war BVB-Star Ian Maatsen von Niederlande-Trainer Ronald Koeman vor dem Start der Euro 2024 aussortiert worden. Nun wird der Linksverteidiger, der 2023/24 vom FC Chelsea an den BVB verliehen war, doch das Trikot der Elftal tragen. Das bestätigte der Verband mittlerweile offiziell.

Der 22-Jährige profitiert vom Ausfall von Barcelona-Star Frenkie de Jong. Der Mittelfeldspieler musste seine Teilnahme an der EM verletzungsbedingt absagen. Auf Instagram schrieb der 27-Jährige: "Ich bin traurig und enttäuscht. Leider braucht mein Knöchel mehr Zeit. Es wäre eine große Ehre gewesen, mein Land zu vertreten. Aber jetzt werde ich das Team von der Seitenlinie aus unterstützen."

BVB-Leihgabe Maatsen befand sich schon im Urlaub

Besonders kurios: Maatsen befand sich bereits im Urlaub. Wie auf seinen sozialen Netzwerken zu sehen ist, weilte er mit seiner Freundin schon in Griechenland.

In Deutschland könnte Maatsen den nächsten Meilenstein seiner Karriere feiern. Nachdem er sich in nur wenigen Wochen in die Stammelf des BVB spielte, könnte er nun zum ersten Mal für die niederländische Nationalmannschaft auflaufen.

Für Borussia Dortmund könnte die Nominierung hingegen für Schwierigkeiten sorgen. Sollte Maatsen auch bei der EM überzeugen, dürfte dessen Preis in die Höhe schnellen und weitere Interessenten auf den Plan rufen. Bisher galt der BVB als Favorit auf eine feste Verpflichtung des Youngsters.

Vorher wartet für Maatsen und die Niederlande allerdings ein harter Spielplan bei der EM. In Gruppe C trifft die Elftal auf Frankreich, Polen und Österreich. Ein Scheitern in der Vorrunde wäre angesichts des durchaus talentierten Kaders eine massive Enttäuschung.