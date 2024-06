Matthäus legt sich fest: "Deutschland wird Europameister"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Lothar Matthäus glaubt an einen deutschen Triumph bei der Heim-EM

Am Freitagabend (ab 21:00 Uhr) startet in München endlich die mit Spannung erwartete Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Trotz des miserablen WM-Resultats von vor eineinhalb Jahren wird die DFB-Elf dabei als Mitfavorit gehandelt. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Deutschland beim Heimturnier den Titel zu.

"Wie damals als Spieler bin ich der festen Überzeugung: Wir können das Turnier gewinnen. Mein Tipp: Deutschland wird Europameister!", schrieb der 63-Jährige in seiner EM-Kolumne für die "Sport Bild".

Matthäus, der selbst an vier Europameisterschaften als Spieler teilnahm und 1980 sogar den Titel gewann, versprühte wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland EM-Euphorie und zeigte sich von der Qualität im DFB-Team überzeugt: "Unsere Spieler sind so gut, dass wir uns vor niemandem fürchten müssen. Und ich habe volles Vertrauen in Julian Nagelsmann, diese Mannschaft zum Funktionieren zu bringen."

Elementar wichtig sei es nach Ansicht des Weltmeister-Kapitäns von 1990, mit einem Erfolgserlebnis in das Turnier zu starten. Bei den drei letzten großen Turnieren in den Jahren 2018, 2021 und 2022 konnte die deutsche Auswahl ihr erstes Gruppenspiel jeweils nicht gewinnen und scheiterte anschließend vorzeitig.

Matthäus tippt auf deutschen Finalsieg gegen Frankreich

Matthäus fordert von der Gastgeber-Mannschaft ohne Umschweife den ersten Platz in der Gruppe A ein: "Ganz klar: Drei Siege in der Vorrunde sind Pflicht! Bei allem Respekt vor den unbequemen Ungarn, den starken Schweizern und den kampfstarken Schotten."

Neben Deutschland listete der heutige TV-Experte noch Frankreich, England und Portugal als Turnierfavoriten auf und tippte darauf, dass sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juli im Finale von Berlin letztlich gegen Vizeweltmeister Frankreich durchsetzen wird.