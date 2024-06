"Wird ein Superstar": Bellingham auf dem Weg zum EM-Helden?

IMAGO/Adam Davy

Jude Bellingham will mit England nach dem EM-Titel greifen

Wenn am Wochenende die Fußball-Europameisterschaft beginnt, dann zählt England einmal mehr zu den großen Favoriten. Fußball-Ikone Gary Lineker glaubt fest an den Titel - auch wegen Shooting-Star Jude Bellingham.

"Jude ist ein unglaublich reifer junger Mann. Sehr klug. Ein toller Allrounder. Ich wäre sehr überrascht, wenn er bei Real Madrid nicht weiter unfassbar erfolgreich sein wird. Er hat alles, wird ein Superstar", schwärmte der 63-Jährige im Interview mit der "Sport Bild" über den ehemaligen BVB-Spieler, den es im vergangenen Sommer zu den Königlichen zog.

"Seine Bedeutung wird immer weiter steigen", ist sich Lineker sicher. Doch Bellingham sei auf der Insel nur ein Teil einer goldenen Generation. "Wir haben sehr viele junge talentierte Spieler. Bei der U21-EM [im letzten Jahr, Anm. d. Red] haben wir den Titel geholt", erinnerte er.

Der einstige Nationalspieler glaubt fest, dass mit den Ausnahme-Talenten nun endlich der Fluch der Three Lions gebrochen werden kann. Seit der WM 1966 wartet das Mutterland des Fußballs auf einen internationalen Titel.

"Ich denke, dass unsere Zeit kommen wird. Bei den vergangenen drei Turnieren standen wir im Halbfinale, im Endspiel und im Viertelfinale, wo wir ganz knapp gegen Frankreich ausschieden. Da hatten wir Pech und spielten sehr gut. Die jungen Spieler werden immer besser", sagte Lineker.

England startet gegen Serbien in die EM

"Wenn man immer weiter gegen die Tür zum Titel schlägt, wird sie sich schließlich irgendwann öffnen. Wir werden eine gute Chance bei der EM in Deutschland haben. Wir brauchen ein klein wenig Glück", ordnete er die Chancen der Mannschaft von Gareth Southgate ein.

Für den Trainer könnte derweil die letzte Chance auf einen Titel mit der Nationalmannschaft sein. Lineker lehnt es allerdings ab, Southgate noch vor Turnierbeginn anzuzählen.

"Gareth macht einen guten Job, hat es geschafft, dass das Land hinter dieser Mannschaft steht. Alle haben nur den größten Respekt vor ihm. Es wäre lächerlich, ihn auszutauschen, falls es nicht eine ganz offensichtliche Alternative geben sollte", kritisierte er.

England startet seine Titelmission am kommenden Sonntag in Gelsenkirchen gegen Serbien (21:00 Uhr). Weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark und Slowenien.