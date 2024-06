Dieses EM-Finale wünscht sich Mbappé

IMAGO/Jose Breton

Frankreichs Hoffnungen ruhen auf Kylian Mbappé

Superstar Kylian Mbappé will sich bei der EM-Endrunde erstmals zum Europameister krönen. Im Turnierverlauf hofft der französische Angreifer auch auf ein Duell mit der deutschen Nationalmannschaft.

"Ein Finale gegen Deutschland würde ich unterschreiben", sagte der 25-Jährige im Gespräche mit der "Sport Bild". Zweifel am Ausgang einer solchen Partie gebe es für ihn aber keine. "Wir kommen nach Deutschland, um Geschichte zu schreiben. Das ist unser Job", machte Mbappé deutlich.

Nach dem verlorenen WM-Finale gegen Argentinien vor eineinhalb Jahren, sei Frankreich nun umso mehr motiviert, am Ende ganz oben zu stehen. Und auch persönlich wolle er in Deutschland seine "Spuren auf dem Spielfeld hinterlassen", kündigte der Offensivspieler an.

"Wir sind bereit, hungrig nach Erfolg und wissen, was wir zu tun haben. Wir können etwas Gutes tun für unser Land, wenn wir den Pokal nach Hause bringen. Wir werden Etappe für Etappe meistern müssen. Zuerst muss uns eine gute Gruppenphase gelingen, dann sehen wir weiter", sagte Mbappé zu den Ambitionen des Top-Favoriten.

EM 2024: Mbappé warnt vor dem DFB-Team

Beim Turnier im Nachbarland könnten die Franzosen den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 feiern. Bei der letzten Europameisterschaft vor drei Jahren war die Elf von Didier Deschamps schon im Achtelfinale an der Schweiz gescheitert.

Für Mbappé ein Zeichen, dass man diesmal keinen Gegner unterschätzen dürfe. "Die EM ist ein sehr schwerer Wettbewerb, sei es taktisch oder in der Spielintensität. Alle Mannschaften kennen sich praktisch auswendig. Das macht das Ganze sehr schwer. Das haben wir auch 2021 erlebt", mahnte er.

Das gelte letztlich auch für sein Wunschszenario eines EM-Finals gegen Deutschland. "Deutschland hat eine große Mannschaft. Die Deutschen sind grundsätzlich immer da, wenn es um etwas geht – sie kommen nach Rückschlägen immer zurück", so Mbappé.

Bei seiner zweiten EM warten auf den Weltmeister von 2018 schon in der Vorrunde harte Brocken. In der Gruppe D spielt Frankreich am Montag (21:00 Uhr) zum Auftakt in Düsseldorf gegen Österreich, danach geht es gegen die Niederlande und Polen.