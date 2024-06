Das erhofft sich Nagelsmann von Nachrücker Can

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Emre Can reiste aus dem Urlaub direkt nach Herzogenaurach

Nur einen Tag vor dem Start der Europameisterschaft in München ist mit Emre Can der Nachrücker im DFB-Team zur Mannschaft gestoßen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte vor dem EM-Auftakt gegen Schottland (Freitag ab 21:00 Uhr), warum er sich für den Kapitän von Borussia Dortmund entschied.

"Wir haben uns ganz bewusst für Emre entschieden. Er kennt die Spieler gut und verkörpert das, was wir unter Umständen gebrauchen können", meinte Nagelsmann am Donnerstagabend auf der Pressekonferenz vor dem Eröffnungsspiel.

Can war am Mittwoch vom Bundestrainer nachnominiert worden, nachdem mit Youngster Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern ein anderer Spieler für die EM passen musste.

Auf die Frage, warum sich Nagelsmann für Emre Can statt Leon Goretzka entschieden hat, meinte er ausweichend: "Es ist jetzt nicht die Zeit, um über Spieler zu reden, die nicht dabei sind."

Nagelsmann über Can: "Hat sofort Bereitschaft signalisiert"

Als wichtigste Qualitäten Cans, der mit dem BVB erst vor eineinhalb Wochen das Finale der Champions League gegen Real Madrid (0:2) gespielt hatte, nannte Nagelsmann seine Kopfballstärke, seine Schnelligkeit, seine bereits bestehende Akzeptanz in der Gruppe und seine Erfahrung, auch in kritischen Phasen eines Spiels die Übersicht zu behalten.

"Er hat einen guten Eindruck gemacht, braucht aber noch den morgigen Tag, um richtig anzukommen. Wir sind froh, dass er da ist", so Nagelsmann über den 29-Jährigen, der erst am Mittwoch von der Einladung als Nachzügler in den EM-Kader informiert wurde und daraufhin seinen Sommerurlaub abbrach. "Er hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, zu helfen", meinte der Bundestrainer über das Telefonat zwischen den beiden.

Mittelfeldspieler Can selbst hatte sich am Mittwoch via Instagram zu seiner späten Nominierung geäußert und geschrieben: "Ich fühle mich sehr geehrt, mein Land bei einem so großen Turnier vertreten zu dürfen und dies auf heimischem Boden zu tun, macht es noch spezieller."