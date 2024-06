"Großteil der BVB-Stars" war unzufrieden mit Terzic

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Zwischen Mats Hummels (r.) und dem zurückgetretenen BVB-Coach Edin Terzic soll es geknirscht haben

Es wurde gemunkelt, aber nicht wirklich als wahrscheinliches Szenario gesehen, am Donnerstag platzte allerdings die Bombe! Edin Terzic trat von seinem Amt als Trainer von Borussia Dortmund zurück - emotionale Worte inbegriffen. Auslöser sollen mangelnde Wertschätzung und Meinungsverschiedenheiten mit Routinier Mats Hummels gewesen sein. Nun kommt ans Licht, dass Hummels allerdings nicht Terzics einziger Kritiker gewesen sein soll.

"Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen. Die beiden Stuttgart-Spiele und auch das Auswärtsspiel in Leverkusen war Barrikadieren mit elf Mann am Sechzehner." Er habe als Führungsspieler "sehr viele Anregungen gegeben", wie man es hätte besser lösen können, auch mit dem Trainerstab war er dazu in Kontakt, kritisierte Mats Hummels Ende Mai im Gespräch mit der "Sport Bild" offen die Arbeit von Trainer Edin Terzic und ergänzte: Erst als Terzic im Winter mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei vom Verein auserkorene Assistenten an die Seite gestellt bekommen habe, sei es "ganz klar besser" geworden.

Worte, die ausgerechnet im Vorfeld des Champions-League-Finales, das der BVB am 01. Juni mit 0:2 gegen Real Madrid verlor, für reichlich Zündstoff sorgten.

Der "Bild" zufolge stand Hummels mit seiner Kritik allerdings nicht alleine da. "Mit Großteilen der BVB-Stars", heißt es in einem Bericht der Zeitung, habe es "in der Kabine nachhaltig geknirscht". Hummels sei lediglich als eine Art "Chefkritiker" aufgetreten.

Hummels vor Abgang vom BVB

Eine Behauptung, die Terzics Rücktritt in einem anderen Licht erscheinen lässt. Zumal Medienberichten zufolge die Nachfolge bereits so gut wie geklärt ist: Ausgerechnet der von Hummels positiv hervorgehobene Sahin soll den Chefposten übernehmen.

Auf seinen Ex-Mitspieler Hummels wird der ehemalige BVB-Kapitän dann allerdings wohl nicht mehr treffen. Der 35-Jährige soll seinen Vertrag auslaufen lassen und Dortmund am Ende Juni verlassen wollen.