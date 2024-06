KI-Orakel sagt Ergebnisse der EM voraus

IMAGO/Germany v Greece

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Heim-EM weit kommen

Wer gewinnt die Fußball-EM 2024 in Deutschland? Und wie gehen die Partien des ersten Spieltags aus? Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft? Die Prognose für die EURO 2024 liefert eine KI, die wir eigens vor dem Turnierstart befragt haben.

Die Europameisterschaft 2024 wirft ihre Schatten voraus. Wer am Ende den Pokal in den Händen halten wird, darüber rätseln Fans und Experten gleichermaßen. Ein KI-Orakel hat sich nun ebenfalls mit den wichtigsten Fragen beschäftigt und einen Tipp für den Europameister abgegeben.

Als Topfavoriten auf den EM-Titel sieht die Künstliche Intelligenz Frankreich, Spanien und England. "Diese Mannschaften haben die stärksten Kader, erfahrene Trainer und sind in den letzten großen Turnieren immer weit gekommen", begründet das Orakel seine Auswahl. Vor allem Frankreich traut die KI den ganz großen Coup zu: "Frankreich hat die meiste Erfahrung auf internationalem Top-Niveau, einen sehr ausgewogenen Kader und mit Deschamps einen erfahrenen Trainer, der die Mannschaft zusammenhält."

Auch Belgien, Italien und die Niederlande werden vom Orakel als mögliche Überraschungskandidaten ins Spiel gebracht.

Und was ist mit dem Gastgeber Deutschland? Hier verweist die KI auf die Rückkehr von Toni Kroos ins DFB-Team: "Die Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalmannschaft ist sicher ein wichtiger Faktor für die Chancen Deutschlands auf den EM-Titel."

Trotz des Potenzials der Mannschaft sieht das Orakel den Weg für Deutschland in der Gruppenphase mit Schottland, der Schweiz und Ungarn aber als knifflig an. Als stärksten Außenseiter, der für eine Überraschung gut sein könnte, nennt die KI Österreich: "Sollte Österreich seine Topform abrufen, könnte die Mannschaft von Rangnick tatsächlich für eine Überraschung sorgen und bis ins Finale oder sogar ganz an die Spitze vorstoßen."

Bei den Buchmachern gelten derzeit allerdings eher Frankreich und England als die ganz heißen Anwärter auf den EM-Pokal. Übrigens tippt das Orakel für das erste Spiel der Deutschen gegen Schottland ein 2:0 oder 3:1.

EM-Prognose: Die Tipps der KI für den ersten Spieltag der EURO 2024

Gruppe A: Deutschland - Schottland 3:1

"Deutschland startet als Gastgeber und Mitfavorit in die Europameisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann konnte zuletzt mit guten Leistungen überzeugen und geht als Favorit in die Partie gegen Schottland. Die Bravehearts sind zwar bekannt für ihr kämpferisches Spiel, haben aber in der Offensive Probleme und werden der deutschen Offensivpower letztlich nicht standhalten können."

Gruppe A: Ungarn - Schweiz 1:1

"Ungarn ist in den letzten Jahren stetig stärker geworden und hat sich als unangenehmer Gegner etabliert. Die Schweiz verfügt allerdings über eine eingespielte und erfahrene Mannschaft, die in engen Spielen ihre Qualität ausspielen kann. Ich erwarte ein ausgeglichenes Duell, in dem sich beide Mannschaften letztendlich die Punkte teilen."

Gruppe B: Spanien - Kroatien 2:1

"Spanien geht als Favorit in diese Partie, muss aber die Qualität und Erfahrung Kroatiens anerkennen. Die Furia Roja startete zuletzt stark in die EM-Qualifikation und will gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen. Kroatien wird jedoch alles daran setzen, die Spanier zu ärgern, und kann die Partie lange offenhalten, bevor Spanien den knappen Sieg nach Hause bringt."

Gruppe B: Italien - Albanien 3:0

"Italien ist als Titelverteidiger hoch motiviert und wird seine Favoritenrolle gegen den Außenseiter Albanien deutlich unterstreichen. Die Squadra Azzurra hat in der Defensive ihre Stärke und wird die limitierten Albaner kontrollieren. In der Offensive haben die Italiener genug Qualität, um einen ungefährdeten Sieg einzufahren."

Gruppe C: Slowenien - Dänemark 1:2

"Dänemark verfügt über eine sehr erfahrene und eingespielte Mannschaft, die bei der letzten EM bis ins Halbfinale kam. Slowenien ist zwar ein unangenehmer Gegner, aber die individuelle Klasse der Dänen wird am Ende den Ausschlag geben. Ich erwarte einen knappen, aber verdienten Sieg für die Skandinavier."

Gruppe C: Serbien - England 0:2

"England geht als Favorit in die Partie gegen Serbien. Die Three Lions haben eine hochkarätige Mannschaft und werden ihre Favoritenrolle nutzen wollen, um früh Selbstvertrauen für das Turnier zu tanken. Serbien ist zwar eine unangenehme Mannschaft, aber die individuelle Klasse der Engländer sollte am Ende den Ausschlag geben."

Gruppe D: Polen - Niederlande 1:2

"Polen verfügt zwar über einen starken Kader, aber die Niederlande sind in dieser Gruppe der Titelfavorit. Die Elftal konnte zuletzt in der Qualifikation überzeugen und wird versuchen, von Beginn an die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Obwohl Polen ein unangenehmer Gegner ist, erwarte ich, dass die Niederländer ihre Klasse ausspielen und knapp die Oberhand behalten."

Gruppe D: Österreich - Frankreich 1:3

"Frankreich ist der Titelfavorit in dieser Gruppe und wird entsprechend motiviert in das Eröffnungsspiel gehen. Österreich hat sich unter Trainer Rangnick gut entwickelt, aber die Équipe Tricolore ist einfach eine Nummer zu groß. Frankreich wird seine Klasse ausspielen und einen souveränen Sieg einfahren."

Gruppe E: Rumänien - Ukraine 0:2

"Die Ukraine konnte sich trotz der schwierigen Umstände im Heimatland für die EM qualifizieren und wird hoch motiviert in das Turnier gehen. Rumänien ist zwar ein unangenehmer Gegner, aber die Ukrainer verfügen über genug Qualität, um die Partie zu kontrollieren und verdient als Sieger vom Platz zu gehen."

Gruppe E: Belgien - Slowakei 2:0

"Belgien geht als Favorit in das Spiel gegen die Slowakei. Die "Roten Teufel" haben eine hochkarätige Mannschaft und werden versuchen, von Beginn an Druck auszuüben. Die Slowaken werden sicherlich kompakt stehen, aber die individuelle Klasse der Belgier wird sich am Ende durchsetzen."

Gruppe F: Türkei - Georgien 2:1

"Georgien ist der Außenseiter in dieser Gruppe, aber das Team hat im Qualifikationsturnier bewiesen, dass es für Überraschungen gut ist. Die Türkei hat in den letzten Jahren an Stärke gewonnen und wird als Favorit in das Spiel gehen. Am Ende erwarte ich jedoch einen knappen Sieg für die Türkei, die Georgien aber bis zum Schluss fordern wird."

Gruppe F: Portugal - Tschechien 3:1

"Portugal ist klar der Favorit in dieser Partie. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez ist hochmotiviert, nach der verpassten WM 2022 nun bei der EM für Furore zu sorgen. Die Tschechen sind ein unangenehmer Gegner, aber die Klasse und Erfahrung der Portugiesen wird am Ende den Ausschlag geben. Ich erwarte einen letztlich ungefährdeten Sieg für Portugal."