Schalke 04 sucht nach Aus von Veltins neuen Trikotsponsor

Schalke 04 braucht einen neuen Trikotsponsor

Im vergangenen Sommer war der FC Schalke 04 lange Zeit auf der Suche nach einem Trikotsponsor. Nachdem einige Firmen abgesagt oder nicht genug Geld geboten hatten, sprang die Veltins-Brauerei ein. Nach einem Jahr ist nun aber wieder Schluss.

Wer wird der neue Hauptsponsor bei Schalke 04? Veltins wird sein Engagement nach nur einem Jahr beenden. Überraschen dürfte das die Verantwortlichen der Königsblauen jedoch nicht. Dass die Brauerei länger an Bord bleibt, war von Beginn an nicht geplant, die Firma bleibt ihrem Standpunkt aus dem Februar treu: "Die Brauerei C. & A. Veltins freut sich über das positive Feedback zum Trikotsponsoring beim FC Schalke in der laufenden Saison, hat dabei von Beginn an erklärt, dass die Vertragslaufzeit für ein Jahr vorgesehen ist."

Trotzdem fragte der Verein laut "Ruhr Nachrichten" und "Bild" in der vergangenen Woche erneut beim Unternehmen nach, holte sich jedoch eine Absage ab.

Schalke-Trikot wurde zum Verkaufsschlager

Das Trikot des Zweitligisten verkaufte sich in der abgelaufenen Saison besonders gut. Selbst nach einigen Restocks war das Jersey, das mit dem Veltins-Schriftzug an deutlich erfolgreichere Zeiten erinnert, immer wieder ausverkauft.

Nun wird die Suche nach einem neuen Sponsor zum "Wettlauf mit der Zeit" und erinnert stark an die Situation vor der vergangenen Spielzeit. Schon damals absolvierten die Knappen ihre Vorbereitung mit einem "Schalke 04" auf der Brust.

Ob die Verantwortlichen bereits einen "Plan B" in der Hinterhand haben ist unbekannt. Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des Klubs, erklärte zuletzt gegenüber "Sky", dass die Marktlage schwierig sei.

Trotzdem versprach der 40-Jährige, dass es bis zum Zweitliga-Start eine Lösung geben wird: "Wir werden definitiv einen neuen Hauptsponsor haben, sind da natürlich dran. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Vermarktungsagentur mit "Sportfive" dazugenommen. Die arbeiten mit Hochdruck daran."

"Wir haben noch ein bisschen Zeit und zum ersten Spieltag werden wir auf jeden Fall einen Hauptsponsor präsentieren", so Tillman weiter.