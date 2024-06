HSV-Star Benes lässt Zukunft offen

IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Laszlo Benes könnte den HSV im Sommer verlassen

Nachdem der Hamburger SV den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erneut verpasst hat, droht dem Klub ein Abgang von Laszlo Benes. Der HSV-Star ließ seine Zukunft zuletzt offen.

Wie der "kicker" berichtet, liegt Benes' Zukunft "höchstwahrscheinlich" nicht beim HSV. Demnach könnte es den slowakischen Nationalspieler, der derzeit bei der EM weilt, in die Bundesliga ziehen. Einen konkreten Interessenten nennt das Fachmagazin allerdings nicht.

In seinem bis 2026 datierten Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert, die noch bis Ende Juni Gültigkeit besitzt.

Fünf Millionen Euro würde Benes bei einem Verkauf angeblich in die HSV-Kassen spülen. Doch offenbar will man in Hamburg lieber mit dem Mittelfeldspieler weiterarbeiten. Kein Wunder: In der abgelaufenen Spielzeit kam der 26-Jährige auf 13 Tore und elf Assists.

Benes selbst ließ seine Zukunft nach dem 1:0-Sieg seiner Slowaken gegen Belgien, bei dem er nur auf der Bank saß, offen. In der Mixed-Zone sagte er: "Ob ich bleibe oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt hier bei der EM und konzentriere mich total auf die Nationalelf. Das Turnier ist eine große Sache für mich. Was dann passiert, wird man sehen."

Zieht es HSV-Star Benes in die Bundesliga?

Der ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Werder Bremen in Verbindung gebracht. Auch die TSG 1899 Hoffenheim soll die Fühler ausgestreckt haben. Auch im Ausland stehe der Spieler bei einigen Klubs auf dem Zettel, heißt es.

Schon in April hatten der "kicker" und die "Sport Bild" übereinstimmend berichtet, dass dem HSV ein Abgang von Benes droht, sollte der Aufstieg in die Bundesliga verpasst werden.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wolle den nächsten Schritt gehen und in einer ersten Liga spielen, schrieb die "Sport Bild" damals. Ob das in Deutschland oder woanders wäre, sei gänzlich offen.