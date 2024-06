Serbien droht mit EM-Ausstieg

IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die serbische Fußball-Nationalmannschaft bei der EM

Der serbische Fußballverband hat mit seinem vorzeitigen Ausstieg aus der EM-Endrunde in Deutschland gedroht. Grund sind skandalöse Szenen, die sich am Mittwochabend in Hamburg im Spiel der Gruppe B zwischen Kroatien und Albanien ereigneten.

Was war passiert? In der 59. Spielminute hallten beim Spiel zwischen Kroatien und Albanien Fan-Rufe durch die Hamburger EM-Arena, die das serbische Lager aus nachvollziehbaren Gründen enttäuschten und erzürnten. Fans beider Mannschaften skandierten lautstark "Tötet, tötet, tötet Serben!".

Serbiens Verbands-Generalsekretär Jovan Šurbatović drohte im Gespräch mit dem Sender "RTS" daraufhin mit seinem Rückzug seiner Mannschaft aus dem Turnier.

"Zunächst einmal will ich unseren Fans für ihre Unterstützung im Spiel gegen England danken", sagte der Offizielle, der anschließend deutlich Stellung zu den Vorkommnissen in Hamburg bezog.

Serbien prangert "skandalöses" Verhalten an

"Was passiert ist, ist skandalös und wir werden die UEFA nach Sanktionen fragen. Selbst wenn das bedeutet, dass wir im Turnier nicht weitermachen", erklärte Šurbatović, dass sich das serbische Team aus der EM zurückziehen werde, wenn die UEFA den kroatischen und albanischen Verband nicht angemessen für das Verhalten der Fans bestraft.

Er sei sich allerdings sicher, dass die UEFA reagieren werde, ergänzte Šurbatović. "Sie haben bereits auf unseren Antrag geantwortet und einen so genannten Journalisten aus Albanien aus dem Turnier geworfen. Wir fordern von der UEFA, dass beide Verbände bestraft werden. Wir wollen uns daran nicht beteiligen, aber wenn die UEFA sie nicht bestraft, werden wir darüber nachdenken, wie wir weitermachen", sagte der Generalsekretär.

Sein eigener Verband sei wegen "isolierter Vorfälle" bestraft worden, die serbischen Fans hätten sich insgesamt aber "viel besser" als Anhänger anderer Mannschaften präsentiert, beteuerte Šurbatović: "Wir Serben sind Gentlemen und haben ein offenes Herz. Deswegen bitte ich die anderen Fans, sich auch so zu verhalten."