Wunschgegner? Nagelsmann winkt ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat keinen Wunschgegner für das EM-Achtelfinale.

"Das Gesetz eines Turniers ist es, dass die Gegner tendenziell besser werden, je weiter man kommt", sagte Nagelsmann nach dem schwer erkämpften Gruppensieg durch das 1:1 (0:1) gegen die Schweiz: "Alle haben Qualität, ich finde alle vier Gegner unbequem."

Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C mit England, Dänemark, Serbien und Slowenien.

"Wir sind auf alle Ergebnisse vorbereitet. Die Analysten haben schon alle vier Gegner vorgeschnitten. Dann machen wir die Feinjustierung", sagte Nagelsmann.

Der Gegner wird allerdings erst am späten Dienstagabend feststehen. Das sei nicht optimal, dafür habe man zwei Tage mehr Regeneration, so Nagelsmann.