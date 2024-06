DFB-Team droht Rüdiger-Ausfall

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Antonio Rüdiger könnte dem DFB-Team im Achtelfinale fehlen

Durch ein wenig überzeugendes 1:1 im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz zog die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntagabend als Gruppenerster ins Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 ein. Schon jetzt ist klar, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann dann erstmals seine Startformation abändern muss - nun droht sogar ein Komplettumbau der Innenverteidigung.

Abwehrchef Antonio Rüdiger hat sich gegen die Schweiz eine Muskelzerrung an der Rückseite des rechten Oberschenkels zugezogen. Das teilte der DFB am Montag am Rande des Spielersatztrainings in Herzogenaurach mit. Damit steht ein Mitwirken des Innenverteidigers von Real Madrid am Samstag in Dortmund noch in den Sternen.

Wie es zur Verletzung von Rüdiger kam, ist unklar. Beim späten Ausgleichstreffer von Dortmund-Angreifer Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit jubelte der 31-Jährige noch ausgelassen mit seinen Teamkollegen.

Dass Nagelsmann seine Defensive umbauen muss, steht ohnehin bereits fest: Jonathan Tah von Bayer Leverkusen kassierte beim Remis gegen die Eidgenossen seine zweite Gelbe Karte und ist daher für das erste K.o.-Duell gesperrt.

Mit Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) und Waldemar Anton (VfB Stuttgart) stehen drei weitere nominelle Innenverteidiger im DFB-Kader, ein Einsatz von Schlotterbeck gilt derzeit als wahrscheinlichste Option. Der BVB-Star wurde bereits am Sonntag nach 61 Minuten für Tah aufs Feld geschickt. Sollte auch Rüdiger ausfallen, müsste Nagelsmann natürlich doppelt reagieren.

Diese Gegner erwarten das DFB-Team

"Wir haben früh Nico (Schlotterbeck) gebracht, auch Waldi (Waldemar Anton) ist bereit. Wir haben genügend Qualität", gab sich Nagelsmann direkt nach der Partie am Sonntag bei "MagntaTV" gelassen.

Die Hoffnung auf einen Einsatz soll allerdings noch lange nicht aufgegeben sein: "Sky"-Reporter Kerry Hau zufolge sind die Ärzte des deutschen Teams "optimistisch", dass der Real-Star am Samstag mitmischen kann.

Das DFB-Team trifft im Achtelfinale auf England, Dänemark, Serbien oder Slowenien.