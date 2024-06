Nach BVB-Aus: Hummels lässt mit Insta-Eintrag aufhorchen

IMAGO/Domenic Aquilina

Der Vertrag von Mats Hummels beim BVB wird nicht verlängert

Fast zwei Wochen ist es her, dass Borussia Dortmund den Abschied von Mats Hummels offiziell verkündete. Wie es für den Verteidiger nach seinem Abschied vom BVB weitergeht, ist weiterhin offen. Seine bevorstehende Arbeitslosigkeit nimmt der Weltmeister von 2014 mit viel Humor.

Mats Hummels nahm am Montag eine Veränderung in seinem Instagram-Profil vor. Dort ist aktuell noch "Football player of BVB" (übersetzt: Fußballspieler des BVB) zu finden. Seinen aktuellen Status ergänzte der ehemalige Nationalspieler jetzt jedoch mit dem Zusatz: "Soon @ Arbeitsamt" (übersetzt: bald beim Arbeitsamt).

Bereits in der letzten Woche hatte der 35-Jährige über die Wechsel-Spekulationen um seine Person gescherzt. In einer Instagram-Story zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio schrieb der Weltmeister von 2014: "Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt". Dazu packte Hummels, der in besagter Story übrigens ein Trikot der griechischen Nationalmannschaft trug, einen Lachsmiley.

Nach BVB-Aus: Viele Gerüchte um Zukunft von Mats Hummels

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Borussia Dortmund endet am 30. Juni. Gerüchte um den neuen Klub des Routiniers gibt es genug. Vor allem die AS Rom - derzeit wohl Favorit auf die Dienste des erfahrenen Abwehrspielers - und die AC Mailand gelten als heiße Optionen. Vor Kurzem wurde auch RCD Mallorca mit Hummels in Verbindung gebracht.

Zuletzt vermeldete das Portal "Fussballtransfers.com", dass Hummels auch ein Angebot von Serie-A-Aufsteiger Como Calcio vorliegt. Die Offerte sieht demnach ein Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen Euro vor. Hinzu könnten Bonuszahlungen kommen, heißt es.

Der Innenverteidiger hatte bereits vor seinem bestätigten Aus beim BVB verraten, dass im Falle eines Wechsels lediglich ein Klub infrage kommt, der im nahen europäischen Ausland spielt.

Denn: Sein Sohn wird im Sommer in München eingeschult, Hummels will so oft es geht vor Ort sein. Heuert er bei den Lombarden an, wären Besuche in Bayern während der Saison sicher möglich.