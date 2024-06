Haben Sie Angst vor dem EM-GAU, Herr Völler?

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Showtime! Nach der überstandenen Gruppenphase steht für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land das erste K.o.-Spiel auf dem Programm. Vor dem Achtelfinale gegen Dänemark beantwortet Sportdirektor Rudi Völler auf der PK am Mittwoch ab 13:15 Uhr die dringlichsten Fragen.

Wie ist die Stimmung im DFB-Team vor dem Achtelfinale gegen Dänemark? Was macht Hoffnung, was macht Sorgen? Wie steht es um die Verletzten? Und gibt es die Angst, Deutschland könnte scheitern? Diese und viele weitere Fragen wird Rudi Völler am Mittwoch ab 13:15 Uhr auf der Pressekonferenz beantworten.

sport.de überträgt die PK live im Stream (das Video öffnet sich automatisch oben im Artikelfenster).

Die größten Kopfschmerzen bereitet dem DFB vor dem Achtelfinale die personelle Situation in der Innenverteidigung. Das bisherige Stamm-Duo Rüdiger/Tah droht auszufallen. Der Leverkusener fehlt nach seiner Gelb-Sperre definitiv, beim angeschlagenen Real-Star deutet sich ein enges Rennen gegen die Zeit an.

Unklar ist derweil, ob Julian Nagelsmann gegen die Dänen ansonsten weiter auf seine bewährte Aufstellung setzen wird. Viel spricht nicht dagegen, doch nicht wenige würden sich zum Beispiel eine Startelf-Chance für Niclas Füllkrug wünschen, der sowohl gegen Schottland als auch zum späten Ausgleich gegen die Schweiz traf.

Dänemark bei der EM noch ungeschlagen

Im dänischen Lager gibt es derweil keinen Grund, nervös zu sein. Die Mannschaft geht als großer Außenseiter in das Spiel und kann eigentlich nur gewinnen. Kurios: Das haben sie bei der laufenden Endrunde noch nicht geschafft.

Zwar blieb Dänemark in seinen Gruppenspielen gegen England, Serbien und Slowenien ungeschlagen, so richtig zündete das Dynamit aber nicht. Mit drei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 2:2 schloss die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand die Gruppenphase ab.